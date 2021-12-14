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الموسوي: المفوضية لم تتعاطى بشكل قانوني ومهني مع الانتخابات

اكد النائب السابق عن تحالف الفتح حامد الموسوي اليوم الثلاثاء ان المفوضية لم تتعاطى بشكل قانوني ومهني مع الانتخابات.

وقال الموسوي في حديث  ان “الدستور اعطى للمحكمة الاتحادية النظر بالعملية الانتخابية برمتها مستدركًا ان “العملية الانتخابية تعرضت لضغوط داخلية وخارجية وخاصة من الأمم المتحدة.

وأضاف ان “الاطار التنسيقي سلك الطرق القانونية والدستورية بشأن رفض نتائج الانتخابات، مشيرا الى ان الاطار قدم اليوم اكثر من 70 مخالفة جديدة للمحكمة الاتحادية، وانه سيقبل بقرار المحكمة الاتحادية سواء قبلت الطعون او رفضتها.

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