انخفاض قيمة الدينار أحد الأسباب.. العراق خامساً في أعلى معدلات التضخم عربيا

احتل العراق المرتبة الخامسة بأعلى معدلات التضخم عربيا وفقا لمجلة فوربس الشرق الأوسط.

وقالت المجلة في تقرير لها ان “السودان احتلت المرتبة الاولى بأعلى متوسط معدلات التضخم في الدول العربية لعام 2021 بنسبة 194.6% مقابل 163.3% خلال 2020 بعد تراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام بنسبة 695%”.

واضافت ان اليمن حل ثانيًا من حيث أعلى معدلات التضخم عربيا هذا العام عند نسبة 40.7% مقابل 23.1% في عام كوفيد-19 تليه ليبيا بنسبة 21.1% في 2021 من 2.8% فقط خلال العام الماضي، ثم الجزائز الرابعة عربيًا بمتوسط تضخم سنوي يبلغ 6.5% في 2021 مقارنة بـ2.4% العام الماضي”.

وأشارت إلى أن “العراق جاء في المرتبة الخامسة بترتيب أعلى معدلات التضخم في الدول العربية حيث سيرتفع التضخم إلى 6.4% العام الجاري 2021 من 0.6% في 2020، في حين سينخفض التضخم لعام 2022 الى 4.5%”، مشيرة الى ان “ارتفاع التضخم في العراق نتج عن انتعاش الطلب المحلي في العراق وانخفاض قيمة العملة حدوث ضغوط تضخمية في البلاد على الرغم من أن السنوات الثماني الماضية كانت شهدت استقرار التضخم عن مستويات منخفضة بسبب تراجع أسعار الواردات وضعف الطلب”.

ولكن تظهر إحصاءات البنك المركزي العراقي أن الدينار العراقي تراجع 23.6% أمام الدولار الذي تم صرفه الشهر الماضي بسعر 1480.8 دينار مقابل 1198.4 دينار في مارس/ آذار 2020 أي مع بدء تفشي الوباء في المنطقة، كما ارتفع معدل التضخم في العراق 6.8% في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب وزارة التخطيط”.

واوضحت ان “صندوق النقد توقع بقاء السودان واليمن وليبيا والجزائر في المراكز الأربعة الأولى من حيث متوسط معدل التضخم السنوي لعام 2022 بنسبة 41.8% و31.5% و8% و7.7% على التوالي، بينما قد تزيح تونس العراق عن المرتبة الخامسة حيث سيصل التضخم في تونس إلى 6.4% العام المقبل بينما سيسجل العراق 4.5%”.

وتحل تونس التي سيرتفع متوسط معدل التضخم السنوي فيها إلى 5.7% هذا العام من 5.6% العام الماضي في المركز السادس، قبل مصر التي تأتي في المركز السابع حيث سيصل متوسط معدل التضخم للعام المالي 2020/2021 إلى 4.5% من 5.7% في 2019/2020.

فيما سيرتفع التضخم في الكويت إلى 3.2% هذا العام من 2.1% العام الماضي، سيتراجع متوسط التضخم في السعودية هذا العام إلى 3.2% من 3.4% العام الماضي على أن يقترب من الحدود المقبولة عند 2.2% العام المقبل، كما تحل سلطنة عُمان في المركز العاشر بتضخم يبلغ 3% هذا العام ومن المتوقع تراجعه إلى 2.7% في 2022.

وسيبلغ متوسط معدل التضخم في باقي الدول العربية أقل من 2% هذا العام، علمًا بأن المؤسسات النقدية العالمية مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي ترى أن المستوى المقبول للتضخم هو 2% أو أقل قليلًا.

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