تجاره الأعضاء البشريه: إمبراطوريه المال السريه

رحاب عدنان كاظم

بعد ان كانت تقتصر على صفقات سريه صغيره تجاره الأعضاء البشريه تتحول الى إمبراطوريه عملاقة من تجاره سريه وصغيرة تقتصر على مناطق سريه ونائيه تجري حول العالم الى إمبراطورية عملاقه تديرها شبكات مافيات اجراميه تضم أطباء وسياسين وعسكرين منطلقه نحو العالميه آلاف العمليات غير الشرعيه تجري سنوياً الآف العمليات غير الشرعيه بيع الأعضاء في السوق السوداء تدر على سماسرتها ارباحاً تصل الى 8 مليارات دولار وضحاياها غالبيتهم من الفقراء والنساء والأطفال

يتم الحصول على الأعضاء البشريه من خلال اجبار الضحايا او خداعهم من اجل التخلي عن احد اعضائهم او الاتفاق مع احد الضحايا على بيع عضو معين ويتم خداعهم ولا يتم دفع ثمن ذالك العضو او لا يدفع لهم مبالغ زهيده او من خلال ادعاء معالجه الأشخاص الضعفاء من مرض ما وتتم ( إزاله الأعضاء من دون معرفه الضحيه ) وفي حالات أخرى نجد منضمات ارهابيه أطباء في مناطق الصراع (استئصال الأعضاء الداخليه من جثث القتلى او المصابين ) او حتى الافراد الاحياء الذين يتم اختطافهم كما يحصل تجار الأعضاء على الأعضاء البشريه من خلال تشكيل عصابات تخطف الأطفال وتقتلهم وتسرق اعضائهم ) ايضاً في سوريا فان هناك اكثر من الاف عمليه تجري سنوياً لاستئصال (الخصيه والكلى ) من الشباب الى الشياب العقم تجري هذه العمليات في كردستان العراق وفي سريه تامه في العيادات والمشافي الخاصه ( ويتم التسويق لتلك العمليات عبر مجموعات خاصه في فيسبوك ) رغم تأكيد بعض الأطباء على عدم امكانيه نقل الخصيه من شخص الى اخر الا ان العديد من الاستفسارات تصلهم يومياً من شباب قررو ملاحقه الوهم والتفكير باجراء تلك العمليات للتخلص من الفقر الذي ينخر عائلاتهم اما في العراق فيوجد الكثير من المافيات الاجراميه التي تستخدم الأطفال وتستقطب الشباب لدوافع ماديه في التخلي عن عضو من اعضاء جسدهم ولاسيما في مناطق الحروب والمناطق النائيه التي تكثر بها العوائل المتعففه يستخدمون المال كطعم لاستقطاب اكبر عدد ممكن من الاشخاص للتخلي عن اعضائهم

تجاره الأعضاء ظاهره عالميه تتم بسرية بحسب بيانات منظمه الصحه العالميه فان يتم (بيع عضو بشري في كل ساعه ) وفي عام ٢٠١٠ تم الحصول على (الف عضو بشري من السوق السوداء ) ولم تستطع الدول محاربه التجار بالاعضاء البشريه الابشكل محدود كون هذه التجاره تتم بسريه تامه مطلقه تزايد الطلب على الأعضاء البشريه بحسب تقارير امريكيه (يموت نحو ٨٠٠٠) شخص بامريكا سنوياً ولعدم توفر الأعضاء البشريه في الوقت المناسب وفي الصين تتم زراعه نحو عشره الآف عضو سنوياً يتم الحصول على جزء كبير منه من السوق السوداء وفي الطرق غير الشرعيه ويتم الاتجار ب ٧٠ الف عمليه كل عام على مستوى العالم واكثر من ١٠ الاف عمليه بيع وشراء تجري في السوق السوداء اكثر الدول تجاره واستهلاكاً للاعضاء البشريه بحسب تقرير الهيئه الاذاعيه البريطانيه فان إسرائيل تشترك في تجاره الأعضاء بصفتها المشتري الأكثر استهلاكاً والاقل تبرعاً في العالم ويرجع ذالك الى معتقد يهودي فيما تسمح ايران في بيع وشراء الأعضاء بشكل قانوني لمواطنيها فقط اذا لا تسمح للأجانب بشراء أعضاء من الإيرانيين وتتراوح أسعار الكلى ما بين ٢٠٠٠ الى اربعه الاف دولار وفي السوق السوداء يفوق السعر مئه وستين الف دولار اما في العراق فان

الإحصائيات المتوفرة عن أعداد الذين يتاجرون بالأعضاء البشرية، قال المفتش العام في وزاره الصحه العراقيه الدكتور عادل محسن انه “ليست هناك إحصائيات محددة، ويعترف بأن الوزارة لم تتمكن من رصد جميع عمليات البيع والشراء ولا حتى السرقات التي تحصل أثناء تخدير المرضى ، وكان الحديث عن ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية، قد ازداد منتصف التسعينيات القرن الماضي، بعد أن ظهرت تأثيرات الحصار الاقتصادي على العراق بوضوح ووصل سعر الكلى خلال التسعينيات وقبل الغزو عام 2003 إلى ما بين 15 و20 ألف دولار في حين يفسر البعض انخراط الشباب وبروز مثل هكذا عصابات هو بسبب الانهيار الذي حل على البلدان العربيه وخاصتاً العراق وكثره الحروب وانتشار الفقر والبطاله وعدم ردع وملاحقه مثل هكذا عصابات .

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