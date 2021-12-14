تحالف الحلبوسي يتسلح بـ”ورقة سياسية” لخوض مباحثات تشكيل الحكومة

أعلن تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، يوم الاثنين، إعداده “ورقة سياسية” تتضمن رؤيته وأفكاره، مشيرا الى عزمه عرضها على الشركاء السياسيين.

وقال التحالف في بيان إن “قيادة تحالف تقدم عقدت، اليوم الاثنين، اجتماعا لبحث رؤية التحالف خلال المرحلة المقبلة وآخر مستجدات العملية السياسية في البلاد”.

وأضاف، “كانت أبرز مقررات الاجتماع، أن يعد التحالف ورقة سياسية تعرض على الشركاء السياسيين وتتضمن رؤية التحالف وأفكاره في إدارة الدولة، والتي تنعكس نتائجها إيجابا على المواطن العراقي وأطياف الشعب عمومأ، وعلى المناطق المحررة التي عانت كثيرة في عدة ملفات خلال المراحل السابقة”.

كما شدد المجتمعون وفقا للبيان على “الدعوة للالتزام بالتوقيتات الدستورية ابتداء من مصادقة نتائج الانتخابات ومرورا بانعقاد المجلس بدورته الخامسة وتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات المواطنين، فضلا عن التأكيد على أن أي تأخير في هذه التوقيتات سينعكس سلبا على العملية السياسية والشارع العراقي، ويفرغ الانتخابات المبكرة من مضمونها، والتي كان قد طالب بها الشعب”.

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