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تشافي ينفجر غضبا بلاعبيه بعد ادائهم الهزيل أمام أوساسونا

تشافي ينفجر غضبا بلاعبيه بعد ادائهم الهزيل أمام أوساسونا

أفادت تقرير صحفية اسبانية، الاثنين، بأن الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، دخل في حالة غضب كبيرة، عقب تعادل فريقه مع أوساسونا (2-2)، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الليغا.

وكان برشلونة متقدمًا بنتيجة (2-1) حتى الدقيقة 86، عندما تلقى هدف التعادل عن طريق إزكويل أفيلا، لاعب أوساسونا.

ووفقًا لبرنامج “إل تشيرنغيتو” الإسباني، فقد صب تشافي غضبه على لاعبيه عقب انتهاء اللقاء، وقال لهم: “أنتم لم تفهموا المباراة”.

وبذلك، ظل البلوغرانا في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 24 نقطة، وله مباراة مؤجلة.

وسيلتقي الفريق الكتالوني مع بوكا جونيورز الأرجنتيني، غدًا الثلاثاء، على ملعب “مرسول بارك” بالعاصمة السعودية الرياض، في كأس مارادونا، قبل أن يستعد لمواجهة إلتشي المقررة السبت المقبل، في الجولة الـ18 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو. انتهى 29/ع4

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