تقرير: أغويرو سيعلن اعتزاله كرة القدم يوم الأربعاء

ذكرت صحيفة إل بريوديكو الإسبانية الاثنين أن سيرجيو أغويرو مهاجم برشلونة سيعلن اعتزاله كرة القدم هذا الأسبوع بعد تقييم لحالة قلبه ليسدل اللاعب الأرجنتيني البالغ عمره 33 عاما الستار على مسيرته.

ورفض برشلونة التعليق كما لم يتسن الوصول لوكيل أعمال اللاعب وأصدقائه لتأكيد هذا النبأ لكن بعض المصادر القريبة منه أكدت أن النادي يجهز لحفل الوداع يوم الأربعاء.

وانضم مهاجم مانشستر سيتي وأتليتيكو مدريد السابق إلى برشلونة في صفقة انتقال مجاني قبل انطلاق الموسم الحالي ونال المهاجم الأرجنتيني مساعدة طبية في الملعب بعدما اشتكى من ألم في الصدر خلال التعادل 1-1 مع ألافيس في الدوري في أواخر أكتوبر/تشرين الأول ونقل إلى مستشفى.

وأعلن برشلونة بعدها أن أجويرو سيغيب لثلاثة أشهر على الأقل بعد تقييم حالته.

وقال برشلونة في بيان في نوفمبر: “خضع أغويرو لعملية تقييم وتشخيص من الطبيب جوسيب بروجادا. لن يكون بوسعه اللعب لثلاثة أشهر، وسيتم تقييم استجابته للعلاج لتحديد فترة التعافي”.

وشارك أغويرو في خمس مباريات في كل المسابقات حتى الآن مع برشلونة وسجل هدفا واحدا في مباراة القمة أمام ريال مدريد بعد أن استهل الموسم بإصابة في ربلة الساق.

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