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“حديث لا يسر”.. بوتين يكشف عملاً لجأ له لكسب مال إضافي

Russian President Vladimir Putin exits his car as he arrives at San Damaso courtyard for a private audience with the Pope on July 4, 2019 at the Vatican. Russian President Vladimir Putin arrives in Rome Thursday for a lightning visit including talks with the pope and Italy's populist government, which has called for an easing of sanctions despite Moscow's ongoing crisis with the West. / AFP / Tiziana FABI

البوتين يخرج من سيارة خلال زيارة للفاتيكان في 2019رئيس الروسي: بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كان يتوجب عليّ أحياناً كسب مال إضافي بالعمل كسائق تاكسي

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن انهيار الاتحاد السوفيتي عكس نهاية “روسيا التاريخية”، كاشفاً أنه عمل سائق سيارة تاكسي لتدبير أمور معيشته بعد سقوط الاتحاد.

وقال العميل السابق في جهاز الاستخبارات السوفيتي “كاي. جي. بي”، الذي أعرب سابقا عن أسفه لنهاية تكتل الجمهوريات الاشتراكية، إن تفكك الاتحاد السوفيتي قبل ثلاثة عقود لا يزال يشكل “مأساة” بالنسبة إلى “غالبية المواطنين”.

صورة لبوتين تعود لعام 1994

صورة لبوتين تعود لعام 1994

وذكرت “ريا نوفوستي”، وفق مقتطفات الفيلم أن بوتين كشف أنه عمل أحياناً سائق تاكسي لتعزيز دخله في تلك الفترة.

وقال بوتين: “كان يتوجب علي أحياناً كسب مال إضافي”، موضحاً: “أعني كسب مال إضافي بواسطة السيارة، بالعمل كسائق خاص. وصدقاً، الحديث عن هذا الأمر لا يسر، لكن لسوء الحظ كان هذا هو الحال”.

وكانت روسيا نواة الاتحاد السوفيتي السابق الذي توسع ليشمل 15 جمهورية من البلطيق في الغرب إلى آسيا الوسطى، قبل أن يتفكك تحت وطأة المشاكل الاقتصادية وتتحول روسيا إلى دولة مستقلة.

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