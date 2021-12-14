داعش يعزز تواجده في مناطق رخوة قرب إقليم كردستان

بغداد/ حسين حاتم

يرى مختصون بالشأن الأمني، ان التنسيق بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة للحرب ضد تنظيم داعش الارهابي لم يرتق لمستوى الاقناع لغاية الوقت الحالي، داعين الى ضرورة العمل المشترك بين السلطات الاتحادية واقليم كردستان.

وشهد العراق في الأيام الأخيرة استنفاراً أمنياً وعسكرياً عقب هجمات داعش الإرهابية، وسط تصعيدٍ اعتبره مختصون “محاولات إثبات وجود”.

ويقول المختص بالشأن الأمني احمد الشريفي في حديث لـ(المدى)، إن “الاحداث الأمنية في الفترة الأخيرة قد تشهد تحديات كبيرة خلال الأيام المقبلة لا سيما ما يتعلق بالحزام الأمني الخاص بإقليم كردستان”.

وأضاف الشريفي، ان “التركيز على الإقليم سببه المؤثرات الإقليمية والمحلية”، مستدركا “إقليم كردستان ذو دور مستقبلي في التوازنات على مستوى صنع القرار السياسي في العراق جراء مخرجات الانتخابات وحصول الحزب الديمقراطي الكردستاني على نسبة اغلبية”.

اما على المستوى الإقليمي، أوضح الشريفي، أن “الانفتاح الإقليمي والدولي اصبح تجربة يمكن ان تستعار في تركيا وايران وسوريا، وهذه كلها ترفع من منسوب التحدي على الإقليم”.

وأشار، الى ان “العراق امام تحد يبدو من الظاهر يُعد امنيا اما من الداخل فهو بدوافع ومؤثرات وفواعل سياسية”.

وتحدث الشريفي، عن “تقييد لقوات البيشمركة في المناطق التي يطلق المناطق المتنازع عليها”، لافتا الى ان “تلك المناطق هي متنازع عليها سياسيا واداريا ومن ثم لا يمكن اسقاط البعد الأمني والعسكري عن القضايا التي تتعلق بالبعد السياسي والإداري”.

وتمتد فراغات أمنية بين الجيش والبيشمركة على مسافة طويلة، وتشكلت جراء التوتر بين الجانبين عقب استفتاء أجراه الإقليم للانفصال عن العراق عام 2017.

ورأى المختص بالشأن الأمني والستراتيجي، ان “تقييد قوات البيشمركة غير مبرر وغير صحيح؛ لخلقه مناطق فراغ بين قوات الجيش والبيشمركة”.

ورأى الشريفي، ان “التنسيق بين الجيش وقوات البيشمركة لم يرتق لمستوى الاقناع، وما زال ينظر الى البيشمركة والاسايش على أنهم من منظومة الامن والدفاع العراقية”.

وكانت قيادات عسكرية من الجيش والبيشمركة قد عقدت اجتماعا، الأحد الماضي، بهدف تنسيق الجهود في محاربة داعش في المناطق المتنازع عليها بين الجانبين.

بدوره، يقول الباحث بالشأن السياسي والأمني علي البيدر في حديث إلى (المدى)، إن “المناطق التي يمكن ان نطلق عليها بالمناطق الرمادية بقيت ضحية صراع سياسي”.

وأضاف، ان “الحكومة الاتحادية واقليم كردستان توصلا الى قناعة مطلقة هو تقديم تنازلات فيما بينهم ومعالجة تلك المناطق بما ينسجم مع خلق وحدة القرار الأمني وتحت امرة القائد العام للقوات المسلحة”.

واستدرك البيدر، “المواطن هو ضحية الصراع في تلك المناطق”، مبينا ان “هناك تنوعا مكوناتيا، واي خرق امني يقوم به داعش في تلك القواطع قد يولّد حساسية من خلال استهداف الكرد على حساب العرب او العكس، وغيرهما من المكونات”.

وشدد، على “ضرورة العمل المشترك والتنسيق بين الجيش وقوات البيشمركة؛ لمعالجة اختلالات العمليات الإرهابية”.

واستطرد الباحث بالشأن السياسي والأمني، ان “تنظيم داعش وبعد تلقيه صفعات عديدة يحاول ان يغير خططه وستراتيجاته محاولا فرض وجوده في تلك المناطق والانتشار على مستوى المحافظات”.

وفي أواخر عام 2017، أعلن العراق هزيمة تنظيم داعش الإرهابي بعد أن استعاد غالبية الأراضي التي سيطر عليها التنظيم في 2014.

لكن داعش لجأ إلى حرب عصابات تزايدت حدتها وخطورتها في الأسابيع الأخيرة، لاسيما في محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك، وتمكن في مطلع كانون الاول الجاري من السيطرة على قرية كان داعش قد سيطر عليها لساعات، قبل أن تنجح القوات الامنية في استعادتها وطرد مسلحي التنظيم.

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