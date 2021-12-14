سَ!!!!!!!

؛

هكذا يصرحون

سَ نقضي

سَ نقوم

سَ نحاسب

سَ نقاوم

سَ نشكل

سَ نتابع

سَ نصارح

ثمانية عشر سنة هُربت من أعمارنا

لم تتم محاكمة أحد

وحتى لو حوكم

يتم تهريبه أو الإفراج عنه بعد فترة بمختلف الذرائع

ولم ترَ النور نتائج التحقيقات

والسجون مملوءة بشباب دون محاكمة بسبب قضايا كيدية يعيشون في أسوأ الظروف

وعود

وعود

وعود

وعندما يختلفون

واحدهم يرمي الكرة بملعب الآخر

يعود داعش

تعود التفجيرات

يعود القتل العمد

يكبر سجل الشهداء والمغيبين

يزداد عدد الأرامل والأيتام

تزداد هجرة العقول متحدية كل أنواع المخاطر من أجل العيش بأمان

وكذلك التهجير من المدن لطمس معالمها وتغيير الهوية

وبعدها يبدأ فلم (شيلني أشيلك)(اغلق فمك أغلق فمي)

ويتم تقاسم الكعكة من جديد وفق ما خُططَ لهم

ليصبح الفساد السمة الرسمية لكافة مرافق الدولة مما سهل للحيتان أن تكبر

وظائف وهمية

أموال تتبخر وتستثمر خارج القطر وتغسل بأسماء الأبناء والزوجات والأقارب والوكلاء.

النفط يتدفق ويباع بأعلى الأسعار والموازنة سالبة

الأرامل يفترشن الأرصفة بحثاً عن طعام

والأيتام تتصدق عليهم الدول والجمعيات الإنسانية ينامون في العراء ويأكلون من القمامة

أرهاب ودمار وفقدان الأمن والأمان وضياع الشباب وانتشار المخدرات

ولعبة الكراسي تستمر

ويوماً بعد يوم تكبر في العُمق الغصة

إلى متى!!!!!!!!!!!!!!!

هل لهذا المسلسل من نهاية !!!!!!!!!!

متى يكون العراق هو الهدف

متى تتحرك الضمائر بوطنية وإخلاص وشرف

هي صرخة من قلبي الذي يئن وجرحه ما زال ينزف

هذا العراق بلد الرافدين , بلد الحضارات والأمجاد,بلد الخيرات والعلم والثقافة والأدب والفنون

أنقذوه

أنقذوووووووه قبل أن يحترق

لأنه يقف على نار جمراتها ( الطائفية والحزبية والقومية والأرهاب والخيانة والفساد والمحاصصة والمنافع الشخصية والعمالة)

أنقذوه

قبل أن يأتي الشرار على الجمر وتتصاعد ألسنة الحريق ولن يرحمكم أحد

–

12-2021

عواطف عبداللطيف.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط