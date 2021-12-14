صحة الكرخ / اختتام دورة الاعلام الشاملة لمنسقي الاعلام في المؤسسات الصحية 

احمد عبد الصاحب كريم

اختتمت دائرة صحة بغداد الكرخ – شعبة الاعلام دورة الاعلام الشاملة لمنسقي الاعلام في المؤسسات الصحية و التي استمرت لمدة ثلاثة ايام على قاعة الدائرة المركزية

و بينت مدير شعبة الاعلام الدكتورة (مروة منعم مجيد) تم اختتام الدورة التدريبية المركزة حول الاعلام و دور المنسق الاعلامي المؤسسات الصحية مضيفة تم خلال الدورة القاء محاضرات من من قبل الاستاذ (احمد عبد الصاحب كريم) و الست (ميلاد مؤيد اسماعيل) و الاستاذ (علي حماد) و اقامة محاضرات نظرية عملية حول اساسيات التصوير و المونتاج من قبل الاستاذ (علي محمد علي) حول كيفية صياغة و كتابة الخبر و مصادر جمع المعلومات و الفروقات بين اخبار الصحف و الاذاعة و القنوات التلفازية بالاضافة الى اجراء محاضرات حول التصوير الفوتوغرافي و إدارة محتوى شبكات التواصل الاجتماعي في العمل الصحفي و دقة و الصورة من قبل ملاكات شعبة الاعلام المختصين

مؤكدة ان الهدف من الدورة هو

لتطوير مهارات المنسقين الاعلاميين باستمرار و مواكبة المستجدات في عالم الصحافة و الإعلام بالاضافة الى

تزويد المتدربين بالمهارات و المعارف المتعلقة بمصادر الخبر الصحفي و كيفية صياغته و التحرير الصحفي و التركيز على الجانب التطبيقي لصقل مهارات المتدربين في المجال الميداني ما ينعكس على جودة الأداء و تحسين المخرجات و تحقيق الرسالة الإعلامية المنشودة ، و في و في ختام الدورة تم اجراء اختبار عملي للمشاركين لبيان مدى استفادتهم من الموضوعات التي طرحت خلال الدورة لتمكنهم من أداء واجباتهم الإعلامية في المؤسسات الصحية العاملين فيها .

اعلام صحة الكرخ

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