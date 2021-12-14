فنانة مصرية تتعرض للضرب والسرقة من قبل أولادها!

كشفت الممثلة المصرية شريفة ماهر عن مشاكلها العديدة مع اولادها وذلك في حوارها باحدى القنوات المصرية.

وقالت ماهر ان معاملة اولادها لها سيئة للغاية على الرغم من انها وزعت الميراث عليهم: “وزعت جزءا كبيرا من ميراثي، شريف وطارق شتموني، شريف زقني مرتين ودراعي اتكسر من 4 سنين، ولادي أخدوا كل اللي حيلتي”.

أما عن ابنتها ناهد : “مش حنينة، وقلبها جامد علي، أجمد من إخواتها، دى ما سألتش علىّ، وشريف طول عمره بيحب الفلوس أكتر من أبوه وأمه، بيعبد القرش”.

وأشارت إلى أنها اعتزلت الفن وارتدت الحجاب منذ 45 عاما وأكدت انها لن ترفع اي دعوى قضائية على أولادها: “مش هشتكيه، ربنا هيجيب لى حقى، أبوه قبل ما يموت قال لى هأمّنك عشان شريف لما أموت هياخد منك كل حاجة، وفعلا طول عمره بيعبد الفلوس، وما كنتش أتخيل إنه يعمل فىّ كده، ده بقاله 9 شهور ما قاليش انتى فين”.

واختمت كلامها ” “ده طردني من شقتي الإيجار، ودلوقتى قاعدة فى عمارة كاتباها باسم بنتي نيفين، وحد قال لي إن شريف طلب الفيلا من الشهر العقاري رغم إن نيفين مسجلاها، وفعلا استولى عليها وخان الأمانة”.

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