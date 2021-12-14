قُبيل إعلان التحالف.. هذه هي تفاصيل أول كتلة برلمانية معارضة

كشف المرشح الفائز عن حركة امتداد، داود العيدان، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل تحالفهم مع كتلة الجيل الجديد والكتلة الشعبية المستقلة وعدد من المستقلين.

وقال العيدان ان “يوم غد الاربعاء سيشهد ولادة اول تحالف نيابي عراقي معارض داخل مجلس النواب بعد عام 2003، ليكون نواة للكتل المعارضة للحكومة العراقية بوقت لاحق”.

وبين، ان “التحالف سيضم حركة امتداد وكتلة الجيل الجديد والكتلة الشعبية المستقلة وعدد من النواب المستقلين وسيبلغ عدد اعضائه اكثر من 25 عضواً”.

وتابع، ان” التحالف سيكون هدفه الرئيسي الوقوف بوجه كافة القرارات المضرة بالشعب، او المشاريع التي هدفها الأضرار بالمصلحة الوطنية وذات الشبهة الخارجية، فضلا عن الوقوف بوجه المحاصصة التي تعمل الكتل السياسية على السير بها في الحكومة المقبلة”.

وفازت حركة امتداد المنبثقة عن الاحتجاجات الشعبية بتسعة مقاعد، وحصلت حركة الجيل الجديد المعارضة في إقليم كوردستان على عدد مماثل من المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.