مكياج بسيط للعيون وتدرجات طبيعية للشعر.. اتجاهات الجمال لـ2022

اتجاهات العام الجديد تتبنى مبدأ “الأقل هو الأفضل” مع استعمال مكوّنات تجميلية أفضل نوعية والحد من عدد المستحضرات المستعملة في الروتين التجميلي

يبدو أن الاتجاهات الجمالية الخاصة بالعام 2022 قادرة على التكيّف مع كافة الأذواق والمتطلّبات. تعرفوا على جديدها فيما يلي.

مع نهاية العام 2021، نلاحظ أن استعمال مستحضرات العناية بالبشرة المجفّفة والقاسية على الجلد وصل إلى نهايته أيضاً. فالاتجاهات الجديدة للعام 2022 تولي أهميّة كبيرة لمفهوم “الرعاية الذاتيّة” Self-Care الذي يلقى رواجاً كبيراً في الفترة الأخيرة، وتشهد إقبالاً على استعمال المكونات الطبيعية في مجال العناية التجميلية بشهادة أطباء الجلد واختصاصيات التجميل والخبراء في الصناعات التجميلية.

اتجاهات العام الجديد سوف تتبنى مبدأ “الأقل هو الأفضل” Less is more، فنساء اليوم يتجهن نحو استعمال مكوّنات تجميلية أفضل نوعية وأكثر نعومة على الجلد مع الحد من عدد المستحضرات المستعملة في الروتين التجميلي.

عناية محددة وموجّهة

يتوقع الخبراء أن يشهد العام 2022 عودة رواج إلى “السبا” Spa والعيادات التجميلية، حيث سيتم تطبيق المزيد من تقنيات التقشير الكيمياوي و”الميكرونيدلنغ” التي تقوم على تعزيز إنتاج الكولاجين في الجلد وجعله أكثر نعومة ومتانة بالإضافة إلى معالجة ندباته وتجاعيده ومسامه المتوسّطة.

يبدو أن العام الجديد سيترافق أيضاً مع إقبال أكثر على استعمال المستحضرات المزوّدة بعوامل حماية من الشمس وحماية إضافية من الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات الإلكترونية والمتهم بالتسبب بظهور التجاعيد المبكرة والبقع الداكنة على البشرة. كما أنه سيشهد توجهاً نحو الاهتمام بشكل أكبر بفروة الرأس لحمايتها من الاعتداءات التي يمكن أن تتعرّض لها.

ألوان حيوية على بشرة “مينيمالية”

شهدنا خلال عامي 2020 و2021 تركيزاً على الماكياج القوي للعينين فرضه ارتداء الكمامات التي غطّت قسماً كبيراً من الوجه. أما في العام 2022، فيبدو أننا نتجه إلى اعتماد حلول وسطيّة في هذا المجال مع جعل ماكياج العينين أكثر بساطة والتركيز بشكل أكبر على ماكياج السحنة من خلال اعتماد تقنيّات التظليل المعروفة بتسمية “كونتورينغ”، أما ماكياج الشفاه فسيكون حيوياً ومشرقاً.

تدرجات طبيعيّة على الشعر

تسبب إغلاق صالونات التجميل لفترات طويلة خلال جائحة كورونا إلى اتجاه السيدات نحو العناية الذاتيّة بالشعر وحتى تلوينه في المنزل. ولذلك كان من الأسهل عليهم اعتماد خيارات التلوين التي تتطلّب أقل قدر ممكن من العناية. وهذا ما يُفسّر أيضاً التوجه في 2022 نحو اعتماد ألوان الشعر الطبيعيّة بالإضافة إلى تبنّي موضة الجذور الداكنة والأطراف الفاتحة التي تسهّل التباعد بين جلسات تلوين الشعر والانتقال من لون شعر إلى آخر.

اهتمام كبير بالترطيب

من المنتظر أن يشهد العام الجديد إقبالاً على استعمال مستحضرات العناية المغذية والمرطبة، التي تكون غنية بمكونات ذات نوعية جيدة وطبيعية إذا أمكن.

يوصي خبراء العناية بالبشرة باعتماد روتين تجميلي يلبّي الحاجات الخاصة بكل بشرة والتي تكون مختلفة عن حاجات البشرات الأخرى. وهذا ما يدفع المختبرات التجميلية العالمية إلى إطلاق مستحضرات تذهب أيضاً في هذا الاتجاه.

الاستعانة بالمصل

يُشكّل المصل المستحضر الذي يؤمّن جرعة مهمة من المكونات الفعالة، وهذا ما يجعل من استعماله ضروري في مجال العناية بالبشرة وتحديداً في مجال التغذية والترطيب وحماية الجلد.

يُطبّق المصل بعد المنظّف وقبل المرطّب، وهو ينشّط إنتاج الكولاجين في البشرة مما يساعدها في الحفاظ على متانتها واكتنازها، كما يعمل على تمليس تجاعيدها وتعزيز حيويتها.

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