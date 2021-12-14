هجوم عنيف على بلوغر لبناني بعد إهانته لـ “بائع كعك”

وعلى إثر ذلك، تصدر على موقع تويتر “هاشتاغ” يدعو إلى مقاطعة “دكتور فوود” وهو الإسم الذي يطلقه جورج ديب على حسابه، الذي ينشر ممن خلاله فيديوهات يتذوق فيها أطعمة بأماكن مختلفة.

وأثار هذا الفيديو غضب العديد من النشطاء والصحفيين، الذين عبروا عن رفضهم “للإهانة” و”التنمر” الذي تعرض له بائع الكعك من قبل مصور الفيديو جورج، مؤكدين تضامنهم معه.

وفيما رأى البعض أن بائع الكعك يكافح من أجل تأمين لقمة عيشه ويجب دعمه بدلا من إهانته، حث آخرون المواطنين لشراء الكعك منه بكثافة ردا على ما تعرض له على يد صانع المحتوى “دكتور فوود”، ودعوا إلى مقاطعة حسابات الأخير على مواقع التواصل.

من جهتها، عبرت الإعلامية اللبنانية، ديما صادق، عن رفضها للفيديو وتضامنها مع بائع الكعك. وطالبت في تغريدة عبر موقع “تويتر” بمقاطعة صفحة “doctor food”.