أكثر من 1200 شهيد وجريح ضحايا الحرائق في العراق من 2003

أفصحت مديرية الدفاع المدني، أمس الثلاثاء، عن احصائية الحرائق التي تم اخمادها من قبل فرق الاطفاء في عموم المحافظات. وذكر اعلام الدفاع المدني في تصريحات صحفية ان “الحصيلة الاولية للاحصائية الخاصة بحرائق العام ٢٠٢١ تجاوزت ٣٠ الف حريق”. واشار الى “تسجيل سقوط ضحايا من المدنيين بين وفاة واصابات بالاضافة الى تسجيل اصابات بين افراد فرق الدفاع المدني”.

واعلن مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان في تصريحات تابعتها (المدى) عن حصيلة شهداء وجرحى المديرية خلال 18 عاماً.

وقال بوهان، إن مديرية الدفاع المدني أعطت اكثر من 420 شهيدا واكثر من 800 جريح منذ العام 2003 حتى يومنا هذا، وان هذه الحصيلة ربما لم تسجل في جميع انحاء العالم.

واكد بوهان، أن فرق الدفاع المدني تعرضت الى الكثير من الحوادث حتى ان الحادث الأخير أدى الى إصابة منتسبين اثنين نتيجة للانهيارات التي تحصل جراء الحرائق.

ويشهد العراق بشكل يومي حوادث حرائق تستهدف مرافق عامة أو أسواق أو منازل يعود السبب في أغلبها إلى التماس الكهربائي.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط