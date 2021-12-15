إيران والعراق يتبادلان رفات 61 عسكريا قضوا خلال حرب الثماني سنوات

كشفت وزارة الدفاع العراقية، يوم الأربعاء، عن تبادل رفات 61 عسكريا مع الجانب الإيراني، قضوا خلال الحرب بين البلدين في ثمانينيات القرن الماضي.

وأكدت الوزارة في بيان لها، “تسلم رفات 4 عراقيين مجهولي الهوية، عثر عليهم داخل الأراضي الإيرانية، مقابل تسليم رفات 57 عسكرياً إيرانياً، منهم 33 من معلومي الهوية، خلال عمليات البحث المشترك في محافظتي البصرة وميسان”.

وبحسب البيان، جرت عملية التبادل عبر منفذ الشلامجة الحدودي البري في محافظة البصرة، وذلك بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما جرى إيداع رفات العراقيين المستلمة في أماكن حفظ الرفات في شعبة تسلم وتسليم “الشهداء” في قضاء الزبير.

وخاض العراق وإيران، حربا قوية امتدت لثماني سنوات، أطلق عليها اسم “حرب الخليج الأولى” (1980-1988)، إبان حكم النظام العراقي السابق، ونتج عنها سقوط نحو نحو مليون قتيل من الجانبين، وخسائر اقتصادية تقدر بنحو تريليون دولار.

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