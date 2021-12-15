اتفاق بين تقدم وعزم يفسح المجال أمام تجديد ولاية الحلبوسي

بغداد/ فراس عدنان

يواصل وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني زيارته إلى بغداد برئاسة هوشيار زيباري، وخصص لقاءات يوم أمس مع المعترضين على نتائج الانتخابات.

يأتي ذلك في وقت، أعلن تحالفا تقدم وعزم عن تشكيل جبهة واحدة للتفاوض عن المكون السني بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

ويرى مقربون من تحالف تقدم أن الاتفاق داخل الجبهة السنية يفسح المجال أمام محمد الحلبوسي في تجديد ولايته برئاسة مجلس النواب.

وبحسب بيان عن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فأنه قد استقبل أمس وفداً للحزب الديمقراطي الكردستاني يرأسه زيباري، وجرى خلال اللقاء النقاش بشأن تداعيات أزمة الانتخابات.

وأكد المالكي بحسب البيان الذي تلقته (المدى)، “أهمية التوافق الوطني باعتباره المخرج للازمة الراهنة”، داعياً إلى “تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية، والعمل على تنسيق المواقف استعدادا لاستحقاقات المرحلة القادمة”.

كما زار وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني، زعيم تحالف الفتح هادي العامري وبحث معه أيضاً الوضع السياسي وما يتعلق بنتائج الانتخابات.

وتحدث العامري إلى زيباري، بحسب بيان عن تحالف الفتح تلقته (المدى)، عمّا اعتبرها خروقا رافقت العملية الانتخابية، وما قدمه من طعون إلى المحكمة الاتحادية العليا. ويقول عن الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، في تصريح إلى (المدى)، إن “القوى الكردستانية تميل إلى الجهة ذات النهج الوطني، والتحركات في بغداد تأتي على الصعيد السياسي هدفها اللقاء مع جميع الفرقاء والكتل للاستماع إلى وجهة نظرها”.

وتابع باجلان، أن “تبادل الزيارات يعزز تواجدنا على الساحة السياسية، ولحد الوقت الحالي نقف على مسافة واحدة من الجميع، وننتظر المصادقة على النتائج ومن بعدها نحدد قرارنا”.

وأشار، إلى ان “موقفنا بعد ذلك سيكون صريحاً وواضحاً ونحدد ذهابنا مع أي طرف سياسي لتشكيل كتلة أكثر عدداً مكلفة بإدارة الدولة”.

وأوضح باجلان، ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني أبلغ القوى السنية ضرورة تصفير المشكلات فيما بينها والتوحد من أجل التحالف معها، إضافة إلى دعوتنا المستمرة لحل الخلافات داخل البيت السياسي الشيعي”.

ونوه، إلى أن “الحديث يدور بشأن إمكانية حصول تقارب في وجهات النظر لدى جميع القوى الفائزة في الانتخابات سواء الشيعية أو السنية أو الكردية”.

ورأى باجلان، ان “الوضع في البيت الكردي أفضل بكثير، بوجود تقارب واضح بين الاحزاب الكردستانية الكبيرة والفائزة في الانتخابات”.

وشدد، على أن “المعطيات تفيد بتشكيل حكومة أغلبية وطنية مع وجود كتلة قوية تذهب إلى المعارضة من أجل تقويم الاداء التنفيذي”.

ومضى باجلان، إلى أن “الصورة ستكون واضحة للكافة في أول اسبوع بعد المصادقة على النتائج وحينها يمكن معرفة الكتلة الأكثر عدداً والرئاسات الثلاث”.

وعلى الجبهة السنية، عقد رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي اجتماعاً مهماً وحاسماً مع زعيم تحالف خميس الخنجر، للتباحث بشأن الوضع السياسي للمكون في مفاوضات تشكيل الحكومة.

وبحسب بيان مشترك بين التحالفين تلقته (المدى)، فأنه تم الاتفاق على “إعداد ورقة تعرض على الشركاء السياسيين تتضمن رؤية موحدة لإدارة القرار بالدولة”.

وأشار البيان، إلى “تشكيل وفد تفاوضي موحد للتحالفين للتفاوض مع بقية الشركاء السياسيين”.

وشدد، على “ترشيح شخصيات كفوءة للمشاركة بالحكومة المقبلة وفق مبدأ الشراكة لا المشاركة”.

ويقول النائب السابق المقرّب من تحالف تقدم كامل الدليمي، إن “توحيد الموقف السني جاء خطوة موفقة من أجل بناء الدولة”.

وأضاف الدليمي، في تصريح إلى (المدى)، أن “ما حصل أمس من اتفاق بين تحالفي تقدم وعزم رسالة إيجابية إلى كل الكتل السياسية بترك الخلافات جانباً والذهاب نحو تفعيل المشتركات والابتعاد عن الخلافات”. ولفت، إلى أن “المرحلة الحالية لا تستوجب المزيد من الخلافات لأننا نريد الاستعجال في بناء رؤية واضحة لدولة تعيش العديد من التحديات”.

ويجد، أن “القادم سيكون أفضل، ومن الممكن أن تعمم تجربة التوافق السني على باقي المكونات للانتهاء من أزمة الانتخابات”.

وذهب الدليمي، إلى أن “موضوع منح ولاية جديدة لمحمد الحلبوسي برئاسة البرلمان أصبح أمراً محسوماً لاسيما بعد الاتفاق الحاصل يوم أمس، والحديث بخلاف ذلك هو عبث سياسي”.

وانتهى الدليمي، إلى أن “موضوع اختيار حكومة التوافق أو الاغلبية مسؤولية تقع على عاتق البيت السياسي الشيعي، والمهم بالنسبة إلينا هو رغبتنا بأن نكون شركاء في الدولة، ولا نحتاج إلى أن نكون معارضة”.

وجاء هذا الاتفاق بعد جولتين من المفاوضات الأولى تمت في مقر إقامة الخنجر والثانية في مقر إقامة الحلبوسي.

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