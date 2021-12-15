التعليم العالي تطلق استمارة الاعتراضات الإلكترونية على نتائج القبول المركزي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الأربعاء، إطلاق الاستمارة الإلكترونية لاستقبال طلبات الاعتراضات المصاحبة لنتائج بعض الفئات في القبول المركزي.

وحددت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في بيان المشمولين بالتقديم الى الاستمارة الإلكترونية وهم “كل من الطلبة الذين لم يقدموا على استمارة القبول المركزي أو الذين لم يظهر لهم قبول فضلا عن الطلبة الذين معدلاتهم 75 % فأعلى وظهر قبولهم في المعاهد”.

وتستمر بوابة الدراسات (www.dirasat-gate.org) باستقبال طلبات الاعتراضات الى غاية انتهاء الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2021/12/21 ويتاح للطالب التقديم إلى عشرة خيارات على وفق الحدود الدنيا المعلنة فيما سيتم لاحقا فتح الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالطلبة من ذوي الشهداء المشمولين بالفئات المشار إليها، بحسب البيان.

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