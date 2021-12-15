الداخلية تتحدث عن إحصاءات صادمة لمتعاطي ومروجي المخدرات

أفادت وزارة الداخلية بتزايد خطر المخدرات على المجتمع العراقي، لافتة إلى القاء القبض على نحو 8000 متهم بالتعاطي والمتاجرة خلال العام الماضي، فيما تحدثت عن ضبط ما يقارب 500 كيلو غرام من المواد المخدرة خلال المدة ذاتها.

وقال اللواء مازن كامل مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في حديث تلفزيوني تابعته (المدى)، إن “وزارة الداخلية قدمت الكثير من النشاطات للحد من جريمة تعاطي والمتاجرة بالمخدرات في العراق”.

وأضاف كامل، أن “القوات الأمنية القت القبض خلال العام الماضي على 7500 متهم بهذه الجرائم، مع ضبط أقل من 400 كيلو غرام بكافة أنواع المخدرات”.

وأشار، إلى أن “النسب تزايدت خلال العام الحالي”، منبهاً إلى أن “عدد المعتقلين بهذه الجرائم بلغ أكثر من 11 الف و700 متهم لغاية الوقت الحاضر، مع ضبط أكثر من 480 كيلو غرام شملت أنواع مختلفة من المواد المخدرة”.

وأوضح كامل، أن “المؤشر لدينا وفق المعطيات التحقيقية يظهر أن نقل المواد المخدرة يكون عبر عجلات تحتوي على أماكن لاخفائها في محاولة لعدم كشفها من قبل نقاط التفتيش”، مشدداً على أن “القوات الامنية المختصة شخصت هذه الاماكن وبإمكانها رصدها بشكل مباشر”.

وأوضح كامل، أن “وزارة الداخلية تعتمد على ضباط ومنتسبين أكفاء يتعاملون مع الجريمة وفق المعلومات التي يتم تلقيها بشكل سريع”.

وأردف، أن “المتابعة المستمرة أوصلتنا إلى العديد من العصابات بالتنسيق مع مصادر معلوماتنا في المحافظات المختلفة”.

وتحدث كامل، عن “تنسيق حصل بين مديرية شرطة ميسان وذي قار أدى إلى متابعة أحد الاشخاص الذين يقومون بنقل المواد المخدرة وتم القبض عليه وبحوزته 11 كيلوغراما.

وذكر، أن “الجهد الفني خلال الايام الماضية أدى إلى ضبط 18 كيلوغراماً من المواد المخدرة في عدد من النشاطات الأمنية في مناطق مختلفة من العراق”.

وشدد كامل، على أن “العمل لا ينصب فقط على ضبط المواد المخدرة، بل الجهد يشمل ايضاً القاء القبض على المتهمين سواء بالتعاطي أو المتاجرة”.

ويسترسل، أن “اجتماعات متواصلة نعقدها مع اقليم كردستان اثمرت إلى استحداث نقطة تواصل بين الطرفين وهذا قادنا إلى القاء القبض على بعض المتهمين المتواجدين في الاقليم وتم تسليمهم إلى السلطات الاتحادية من أجل محاكمتهم”.

وانتهى كامل، إلى أن “الوزارة تؤكد على الوعي المجتمعي للحد من الظواهر الاجرامية ومنها المخدرات، وللاعلام دور مهم في هذا الجانب فضلاً عن منظمات المجتمع المدني، وكذا الحال بالنسبة لمتابعة الاسرة لافرادها من أجل عدم وقوعهم في هكذا افعال”.

يشار إلى أن وزارة الداخلية أكدت في وقت سابق أن جهوداً كبيرة تبذل من أجل مواجهة ظاهرة المخدرات على محورين الأول دعم الملاكات المختصة بمكافحة الجريمة، والثاني هو المهام التثقيفية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتحذير من خطورة تعاطي هذه المواد الخطيرة.

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