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العراق ثالث اكبر مستورد للفواكه والخضروات الطازجة من تركيا

اعلنت جمعية مصدري الفواكه والخضروات في البحر الابيض المتوسط التركية (AKİB) يوم الاربعاء، ان العراق جاء بالمرتبة الثالثة كأكبر مستورد للفواكه والخضر الطازجة خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

وقال رئيس الجمعية نجدت سين في تقرير ان “تركيا صدرت 367.9 مليون دولار من الفاكهة والخضروات الطازجة في نوفمبر/ تشرين الثاني”، مبينا ان “64 بالمئة من هذه الفواكه والخضر ذهبت للأسواق الرئيسية الخمسة الاولى”.

واضاف أن “الأسواق الرئيسية لصادرات تركيا من الفواكه والخضروات الطازجة هي الاتحاد الأوروبي ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط”، مبينا أن “هناك جهودا جديدة لإدخال أسواق جديدة في شمال إفريقيا و جنوب آسيا”.

وأشار سين الى أن “روسيا احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول التي صدّروا إليها في تشرين الثاني بقيمة 137.6 مليون دولار ، تليها أوكرانيا ثانيا بقيمة 39.5 مليون دولار والعراق ثالثا بقيمة 31 مليون دولار”.

ولفت سين انه “على الرغم من التدهور في سلسلة التوريد وزيادة تكاليف الإنتاج والخدمات اللوجستية، فإننا نواصل بذل جهود كبيرة لتحقيق أقصى استفادة من العمل الجاد والجهود التي يبذلها المنتجون الأتراك في الأسواق العالمية”.

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