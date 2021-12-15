العراق والأردن يوقعان مذكرة تفاهم في مجالات التكامل الصناعي

عقد وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـر الخبـاز ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسـف الشمالـي، اليوم الأربعاء، جولة مُباحثات اسفر عنها توقيع مذكرة تفاهم في مجالات التكامل الصناعي.

وأكد الخباز في بيان “في بداية المُباحثات على عُمق العلاقة الوطيدة التي تربط العراق والأردن في كافة المجالات وخاصةً الصناعية والإقتصادية لتحقيق الأهداف المُشتركة وتطوير الصناعة في كِلا البلدين”.

واشار إلى “توجه العراق نحو الإنفتاح على جميع الدول لدعم عملية الإستثمار والتكامُل الصناعي ورسم سياسة شراكة حقيقية في ظل تحديات المرحلة المُقبلة ، كما أكد على ضرورة الإستمرار والعمل على إنجاح الصناعة من خِلال تبادُل الخبرات وتشغيل الأيدي العاملة وبما يخدم البلدين الشقيقيـن”.

من جانبه اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني “تطلع حكومة وشعب المملكة إلى تحقيق التكامل الصناعي ودعم الصناعة العراقية عن طريق المستثمرين والاستمرار في العلاقات المشتركة وبما يخدم البلدين الشقيقين وبحسب توجهات القيادات العليا للبلدين”.

وناقش الجانبان جملة من المواضيع والملفات المشتركة من بينها تقديم الخدمات للمستثمرين والصناعيين والعمل على تشجيع الاستثمار وكذلك تسهيل كافة الإجراءات ومنح التأشيرات ضمن الأطر القانونية والضوابط المعمول بها حيث وجه الخباز بتعديل قانون الاستثمار وإرسالها إلى الجهات الحكومية للإطلاع عليها والنظر به كون هذا القانون يصب في دعم الصناعة الوطنية”.

وفي ختام المباحثات وقع الوزيران مذكرة تفاهم في مجالات التكامل الصناعي في اطار التعاون الثلاثي بين العراق ومصر والاردن واستنادا لمخرجات القمة الثلاثية لقادة الدول الثلاث والتي اكدت على الاسراع في تنفيذ حزمة مشروعات مشتركة وتعزيز الشراكة الفاعلة واليات التنسيق الثلاثي حيث تضمنت المذكرة عدة مواد للتعاون والتكامل الصناعي والتكافؤ الحيوي والتنسيق وتسوية الخلافات وغيرها”.

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