الكهرباء تطلق وعوداً جديدة بزيادة التشغيل الصيف المقبل

أطلق وزير الكهرباء عادل كريم وعوداً جديدة بزيادة ساعات التشغيل في الصيف المقبل، كاشفاً عن وجود حلول لمعالجة أزمة الوقود من خلال سلسلة تعاقدات لاستثمار الغاز المصاحب، وتحدث عن برنامج مع شركات عالمية لتطوير عمل عدد المحطات ورفع طاقتها الانتاجية.

وقال كريم، في حديث تلفزيوني تابعته (المدى)، إن “ملف الكهرباء في العراق فني واقتصادي بامتياز، رغم ذلك فأن السياسة لها دور فيه من بعيد أو قريب”.

وأضاف، أن “التغلب على مشكلة الكهرباء يعتمد على وجود برنامج مهني، فمن غير الممكن أن بلدا مثل العراق يعاني من نفس الأزمة وتتكرر لاسيما مع ارتفاع حرارة الجو في الصيف”.

ويرى كريم، أن “أزمة الكهرباء قابلة للحل، وقدمنا خطة إلى مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن يشهد الملف تحسناً في الصيف المقبل بإضافة نحو 7 آلاف ميغاواط، وهذا سوف يؤثر ايجاباً على ساعات التشغيل”.

وشدّد، على أن “نجاحنا في تنفيذ هذه الخطة مرهون بتقديم الدعم، لاسيما على المستوى المالي، حيث كانت هذه السنة تشكل بالنسبة الينا سنة قحط مالي”.

وأفاد كريم، بأن “العراق سيصل إلى مرحلة التعادل خلال سنتين ونصف السنة أو ثلاث سنوات، وهذا بطبيعة الحال ايضا مرهون بالدعم”، مبيناً ان “الوقود سوف يتوفر بجملة من العقود الجديدة ومنها ما يتعلق باستغلال الغاز المصاحب”.

وأوضح، أن المضي بالخطة التي وضعتها الوزارة على النحو المطلوب، يعني أن العراق سيكون لديه احتياطي من الكهرباء بنحو 4 آلاف ميغاواط بحلول عام 2025.

وتحدث كريم، عن “جملة من المحطات جاهزة او شبه جاهزة للعمل، ولكن مشكلات فنية واقتصادية وتعاقدية أو جهات تدقيقية أو لجان تحقيقية أخرت تشغيلها”.

ويواصل، أن “احدى المحطات في كركوك بسعة 380 ميغاواط، كان عملها متوقفا على مبلغ مالي قدره ثلاثة مليارات دينار، كما أن محطات أخرى بإمكانها أن توفر لنا المزيد من الانتاج لكن عدم توفر الوقود في الوقت المناسب أدى إلى فقدان كميات من الطاقة كما حصل في العمارة عندما خسرنا 450 ميغاواط وذلك في الصيف الماضي”.

وأردف كريم، أن “العراق يحتاج في الصيف المقبل إلى 35 الف ميغاواط، وجهودنا يمكن أن تصل إلى 25 الف ميغاواط”.

ومضى كريم، إلى أن “جميع المحطات الغازية في العراق سوف تخضع إلى برنامج عمل من أجل زيادة معدلات انتاجها من خلال التوقيع على عقود مع شركات عالمية، وذلك لمواجهة فصل الصيف الذي يشهد فيه تناقصا في كفاءة الوحدات الانتاجية”.

يذكر أن وزارة الكهرباء كانت قد كشفت أمس الأول عن وضع خطة على ثلاثة مراحل، قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، تنتهي بعد خمس سنوات تهدف الوصول إلى انتاج 54 ألف ميغاواط.

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