الموارد المائية: استخدام خزين المياه إجراء طارئ لسد الاحتياجات

بغداد/ حسين حاتم

اكدت وزارة الموارد المائية، أن استخدامها للخزين المائي جاء نتيجة افتقار العراق الى الايرادات المائية من الدول المجاورة، مشيرة الى أن العراق لم يدخل مرحلة الفقر المائي لغاية الان.

وشهد العراق خلال السنوات الثلاث الماضية مواسم شتائية شحيحة المطر والتي تُعتمد بشكل كبير في ديم الأراضي الزراعية مما تسبب بتصحر آلاف الدوانم ونزوح بعض الأهالي باتجاه المدن.

ويقول مستشار وزارة الموارد المائية عون ذياب في حديث لـ(المدى)، إن “العراق لم يدخل مرحلة الفقر المائي حتى الان”، مبينا أن “الفقر المائي يحدد بمعدل 1000 متر مكعب سنويا لكل لفرد”.

وأضاف ذياب، ان “ايراداتنا المائية في الوقت الحالي اكثر من 1000 متر مكعب للفرد”، مستدركا “لكن مع زيادة النمو السكاني والتغيرات المناخية فمن المتوقع بحلول العام 2035 ستصبح حصة الفرد من المياه أقل من 1000 متر مكعب سنويا وهذا يعني دخول العراق في مرحلة الفقر المائي”.

واشار مستشار وزارة الموارد المائية الى، ان “استخدام الوزارة للخزين المائي جاء نتيجة افتقار العراق الى الايرادات المائية من الدول المجاورة”.

ولفت ذياب الى، ان “استخدام الخزين المائي كان اضطراريا لمواجهة الاحتياجيات المطلوبة وعلى رأسها مياه الشرب والمياه الخاصة بالزراعة والفلاحين”.

وتابع، “رفعنا مستوى المخاطر لكي يكون لدى المواطن وعي باستخدام المياه”، مضيفا أن “وزارة الموارد المائية لديها خطة ورؤية لمعالجة الأزمة ولكن هنالك صعوبات تواجه عملها ومنها عدم استقرار الوضع الأمني وكذلك الوضع الاقتصادي وعدم توفر التخصيصات المالية لبناء وإعادة تأهيل المشاريع الأروائية”.

ودعا مستشار وزارة الموارد المائية، الحكومة الى “مساندة الوزارة في تنفيذ خطتها ببناء مشاريع حديثة متطورة تعتمد على تقليل الهدر في المياه ورفع كفاءة الإرواء لمواجهة مشكلة ازمة المياه مستقبلاً”.

بدوره، يقول الخبير المائي والزراعي عادل المختار في حديث لـ(المدى)، إن “استخدام الخزين كان متوقعا، وقد يكون من الجيد استخدامه الآن وليس في وقت سابق”، مستدركا “لكن يجب استخدامه بعقلانية وضمن حسابات، لأننا لا نعلم موعد انتهاء شح المياه وزمن استمرار الأزمة”.

وأردف المختار، “يجب ان تكون لوزارة الموارد المائية ستراتيجة واضحة لادارة المياه، قائمة على خزن نصف المياه القادمة الى العراق”، داعيا الى “إعادة النظر في السياسة الزراعية”.

واشار الخبير المائي الى، ان “وزارتي الموارد المائية والزراعة ما زالتا تستخدمان منظومات الري القديمة، التي تؤدي بدورها الى هدر كميات كبيرة من المياه، إضافة الى زراعة بعض المحاصيل بالطرق البدائية”.

واستطرد المختص بالشأن الزراعي والمائي، ان “العراق ما زال يستخدم منظومات الري القديمة، التي تؤدي بدورها الى هدر كميات كبيرة من المياه، إضافة الى زراعة بعض المحاصيل بالطرق البدائية”.

ولفت المختص بالشأن الزراعي والمائي الى، ان “العراق ما زال يستخدم منظومات الري القديمة، التي تؤدي بدورها الى هدر كميات كبيرة من المياه، إضافة الى زراعة بعض المحاصيل بالطرق البدائية”.

وكانت وزارة الموارد المائية، قد اعلنت عن امكانية استخدام الخزين المائي في السدود بسبب شح الايرادات، مشيرة الى انها ستلتزم “بالإطلاقات المائية لتغطية الحاجة حسب الخطة الزراعية، إضافة الى الاطلاقات المائية لتأمين الاحتياجات الأخرى، منها محطات الاسالة (مياه الشرب) وكذلك الاهوار ولسان ملح البصرة، فضلا عن الاستخدامات الصحية والكهرومائية”..

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