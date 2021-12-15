النجف.. فشل عملية مداهمة دائرة حكومية بعد هروب مطلوبين من “باب خلفي”

أفاد مصدر أمني في النجف، اليوم الأربعاء، بأن قوة أمنية مشتركة داهمت مديرية تنفيذ المحافظة بحثا عن موظفين مطلوبين.

وقال المصدر إن “قوة أمنية تابعة للاستخبارات برفقة قوة من النزاهة داهمت، اليوم، مديرية تنفيذ النجف التابعة الى وزارة العدل بحثاً عن 3 موظفين مطلوبين صادرة بحقهم اوامر قبض”.

وبين المصدر، أن “المداهمة باءت بالفشل بعدما تمكن الموظفين من الهروب عبر الباب الخلفي للمديرية”، لافتاً إلى أن “التهم المسندة للموظفين هي ابتزاز المواطنين المراجعين للمديرية “.

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