النزاهة تعلن عن تنفيذ سلسلة من عمليات الضبط في البصرة

قالت هيئة النزاهة إنها تمكنت من ضبط حالتي ابتزاز ودفع رشوة، لقاء عدم تطبيق التعليمات والقوانين، لافتة إلى ضبط حاوياتٍ دون وثيقة مطابقة في ميناء أم قصر، وأدوية منتهية الصلاحية في محافظة البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (المدى)، أن “ملاكات مديرية تحقيق البصرة تمكنت من ضبط رئيس لجنة الخدمات ورفع التجاوزات في قائممقاميَّة قضاء الزبير متلبساً بتسلم الرشوة بالجرم المشهود من أحد المواطنين مقابل عدم إزالة التجاوزات”.

واضاف البيان، أن “عملية الضبط تمت بعد مُتابعة المتهم من قبل ملاكات مديرية التحقيق ونصب كمين له في أحد المطاعم في المدينة”.

وأشار، إلى “ضبط متهم منسوب إلى مديرية مرور المُحافظة متلبساً بتسلم الرشوة من أحد المواطنين؛ لقاء عدم إيصال سيارته إلى قسم حجز السيارات التابع لمديرية مُرور البصرة”.

ولفت البيان، إلى “تنفيذ عملية ثالثة في مديرية كمرك ميناء أم قصر الشمالي أسفرت عن ضبط معاملة كمركية خاصة بإحدى الشركات، بعد الكشف عن وجود مخالفات فيها”.

وأوضح، أن “تلك المخالفات تمثلت بقيام موظفين في كمرك أم قصر بإطلاق (39) حاوية تحتوي على مواد مختلفة بدون وجود وثيقة مطابقة المواد، والذي يعد مخالفاً للتعليمات الكمركية وينتج عنه تهريب وإدخال مواد غير مصرح بها”.

وأشارت إلى أن “العملية الأخيرة نُفِّذَت في مُستشفى الموانئ والمراكز الصحيَّـة في مركز محافظة البصرة وأقضية الزبير والمدينة والقرنة، تمَّ خلالها ضبط (1,114) شــريط دواء منتـهي الصلاحية تم التـلاعب في تاريخ انتهاء صلاحيتهـا”.

وتابعت، أن “ذلك تم عبر وضع (ليبل) يشير إلى أنَ تاريخ انتهاء صلاحية أشرطة الفحص هو شهر تموز 2022، في حين يُشيرُ تاريخ انتهاء الصلاحيَّة الحقيقيّ المُثبت على الأشرطة إلى أيلول 2021”.

ومضى البيان، إلى “تنظيم محاضر ضبط بالعمليات، التي نفذت بموجب مذكرات ضبط قضائية، وعرضها رفقة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة، الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق”.

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