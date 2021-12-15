انتشار مقاطع ووثائق مسرّبة تتهم مسؤولين بالفساد

بغداد: هدى العزاوي

أثارت مقاطع صوتية ووثائق مسرّبة على منصات “التواصل الاجتماعي” خلال الأسابيع الأخيرة، جدلاً كبيراً بين شرائح المواطنين، وذلك بسبب تضمنها – إن ثبتت- اتهامات تطول مسؤولين كبارا باستغلال مناصبهم في ابتزاز المواطنين، في ظل تكتم الجهات ذات العلاقة. ارتأت “الصباح” التوجه الى الخبراء القانونيين للبحث عن مدى فائدة هذه المقاطع كدليل لمحاسبة المسؤولين الواردة أسماؤهم فيها. وأوضح القاضي ناصر عمران، أن “الشكاوى التي ترد الى القضاء بواسطة البريد الالكتروني تحظى بذات أهمية الشكاوى التي تقدم الى المحاكم المختصة من قبل المخبر أو المشتكي، أما بخصوص مقاطع الفيديو والرسائل المسربة على منصات التواصل الاجتماعي، فإنها تكون جزءاً من محاضر الضبط بعد إفراغ محتواها بواسطة أقراص (CD) وبمحاضر أصولية تتضمن التفاصيل الواردة في هذه الرسائل والفيديوهات كافة، وقد تعرض على خبراء فنيين لتقديم خبرتهم إذا ارتأى القاضي أو المحكمة المختصة عرضها بعد تحديد الأمور التي يراد الاستعانة بخبرتهم فيها”.

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