انخفاض أسعار الذهب في الاسواق العراقية

انخفضت أسعار الذهب “الاجنبي والعراقي” في الأسواق المحلية، اليوم الاربعاء (15 كانون الاول 2021).

وقال مراسلنا، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت، اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 363 الف دينار، وسعر الشراء بلغ 359 الفاً، فيما بلغت اسعار البيع ليوم امس الثلاثاء 267 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضاً أيضاً عند 333 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 329 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فأن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 365 الف دينار و370 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و340 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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