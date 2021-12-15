توجه لإنشاء 6 مجسرات في بغداد وفتح لشوارع مغلقة

أعلنت مديرية المرور العامة، أمس الثلاثاء، عن توجه لإنشاء 6 مجسرات في بغداد، فيما أشارت إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بفتح الشوارع المغلقة ورفع الكتل الكونكريتية.

وقال العميد محمد الزيدي مدير إعلام المرور العامة في حديث للوكالة الرسمية وتابعته (المدى)، إن “المديرية اتخذت خطوات جادة لإنهاء الزحامات المرورية، منها توزيع الدوريات على التقاطعات والساحات لفك الاختناقات المرورية المستمرة في بداية الدوام ونهايته”. وأضاف الزيدي، أن “هنالك خطة مع امانة بغداد لفتح الطرق المغلقة، حيث افتتح طريق مواز لوزارة الزراعة يخرج من وزارة الزراعة”. وأشار، إلى أن “هذه الخطط مستمرة بالتنفيذ بتوجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي أمر بفتح الشوارع المغلقة ورفع الصبات”.

ولفت الزيدي، إلى “وجود تنسيق مع امانة بغداد حول المجسرات، حيث من المؤمل انشاء من 5 الى 6 مجسرات”. ولفت، إلى “منع دخول عجلات الحمل الى العاصمة بعد الساعة 5 عصرا لكي لا يؤثر على حركة سير المرور، وتتم محاسبة المخالفين منهم، باستثناء السيارات التي فيها موافقات من عمليات بغداد لاستمرار المشاريع الحكومية التي تحتاج الى أن تدخل قبل الوقت المحدد”.

يشار إلى أن العديد من شوارع العاصمة كانت قد شهدت اغلاقاً خلال السنوات الماضية بسبب عدم الاستقرار الأمني أدى إلى اختناق العاصمة بالازدحامات لاسيما في ساعات الدوام الرسمي للدوائر، ويجري حالياً فتحها بنحو تدريجي.

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