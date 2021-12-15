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حكومة إقليم كوردستان تمنح الضوء الأخضر لاستثمار أراضٍ للأوقاف

صرّح وزير الأوقاف والشؤون في إقليم كوردستان الدينية بيشتوان صادق يوم الثلاثاء بموافقة الوزارة على استثمار أملاك أوقاف في إدارة منطقة “زاخو”.

وقال صادق في مؤتمر صحفي عقده في “زاخو”، إن الوزارة تشرف على الإدارات المحلية الأربع في الإقليم.

وتوجد في إقليم كوردستان العراق أربع محافظات وهي أربيل العاصمة، والسليمانية، ودهوك، وحلبجة، وأربع إدارات مستقلات وهي رابرين، وكرميان، سوران، وزاخو.

وأفاد الوزير بأن الوزارة تمتلك أوقافاً واملاكاً كثيرة في زاخو، منوها إلى أن مشرف إدارة المنطقة طرح أفكاراً و مشاريع لاستثمار تلك الأملاك وفقاً للشرع والقانون.

كما أشار صادق إلى أن تسخير أفضل املاك الأوقاف في خدمة اهالي زاخو بما يعود بالفائدة عليهم وعلى الوزارة، مؤكدا أن مشاريع الاستثمار في الأوقاف ستتم دراسة جدواها في الوزارة.

وعلى صعيد متصل أثنى الوزير على دور رجال الدين من الأديان والطوائف كافة في حفظ التعايش السلمي في زاخو.

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