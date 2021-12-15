رسمياً.. اتحاد الكرة العراقي يقرر هبوط 4 فرق من الدوري الممتاز

قررَ الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، يوم الأربعاء، هبوطَ أربعة فرقٍ من الدوري الممتاز الى دوري الدرجةِ الأولى في نهايةِ الموسم (2021-2022)، مع صعودِ فريقين من الأولى إلى الممتازِ ليصبح عدد فرق الدوري الممتاز للموسمِ المقبل (18) فريقاً.

وقرر اتحاد الكرة، في اجتماعه الدوري الذي عقده اليوم في مقره ببغداد، “تطبيق معايير وضوابط دوري المحترفين وصولاً الى (16) فريقاً كحدٍ أعلى في الموسم (2023-2024)، كما ناقش مشوار المنتخبِ الوطني في التصفياتِ الآسيوية وبطولةِ كأس العرب ومشاركةِ منتخب الناشئين في بطولةِ غرب آسيا الثامنة التي أقيمت في الدمام”.

وقالَ الناطقُ الرسمي للاتحاد، أحمد الموسوي، إن اتحاد الكرة سيجتمع يوم غدٍ أيضاً، لإكمال مناقشةِ تقرير مشرف المنتخب الوطني، وكذلك الإعلان عن الملاكِ التدريبي للمنتخب لقيادته في التصفيات الآسيوية”.

وأضاف الموسوي، “سيتم تطبيقُ المعايير الخاصةِ بدوري المحترفين من الموسم المقبل، والتعاقد مع شركةٍ عالميةٍ متخصصةٍ بتحليل الأداء الجماعي والفردي وتوضيح خططِ اللعب، وكذلك تمت المصادقةُ على لوائح لجنةِ المسابقات في اعتماد الدوري الخاص للشباب والناشئين في العام المقبل ليتكون من (20) فريقاً على مجموعتين، (10) فرق لكل مجموعةٍ ويقام على مرحلتين، وسيعلن عن النظام بشكلٍ تفصيلي”.

وأشار إلى اطلاع المجتمعين، على “تقرير مشرفِ منتخب الناشئين لمعرفةِ الأسباب التي أدت الى خروجه المبكر من بطولة غرب آسيا الثامنة التي أقيمت في مدينةِ الدمام من الدور الأول، والسعي الى إيجادِ الحلول الممكنةِ للارتقاءِ بواقعِ المنتخب، ورسم البرنامج الشاملِ لإعداده للبطولات المقبلة، كما تمت المصادقةُ على أسماء أعضاء اللجان”.

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