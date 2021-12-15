في بغداد.. مقتل شخص بـ”بلوكة” خلال مشاجرة وآخر قضى بسبب العبث بسلاح

أفاد مصدر امني، يوم الثلاثاء، بمقتل شخص بحجر بناء خلال مشاجرة من صهره شرقي بغداد، فيما قضى آخر بسبب عبثه بسلاح ناري جنوب شرقي العاصمة.

وقال المصدر ان مشاجرة عائلية وقعت بين صهرين داخل منزل في منطقة الأورفلي شرقي بغداد، تطورت الى تقاذف الحجارة بينهما ومن ثم استخدم الأسلحة النارية، وانتهت بمقتل أحد طرفي الشجار بإصابته بحجر بناء “بلوكة” في رأسه.

واضاف ان قوة امنية توجهت الى مكان الحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً بالحادث.

واشار المصدر في حادثة منفصلة، الى ان شخصاً لقي مصرعه جراء عبثه بمسدس داخل المنزل في منطقة الزعفرانية، بحسب ادعاء ذويه.

وبين ان دوريات الشرطة توجهت لمكان الحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته الحادث وما إذا كان عن طريق الخطأ أم أن هناك شبهة جنائية.

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