قصف جوي تركي يستهدف العمادية في دهوك

تعرضت مناطق مطلة على ناحية ديرلوك بقضاء العمادية في محافظة دهوك باقليم كوردستان، مساء الاربعاء، لقصف جوي من قبل الطائرات الحربية التركية.

وأبلغ مصدر عسكري بأن طائرات تركية قصفت، قبل قليل، منطقة جله سور في سلسلة جبل متين في حدود ناحية ديرلوك بقضاء العمادية شمالي دهوك، مضيفاً أن القصف على مايبدو استهدف عناصر لحزب العمال الكوردستاني دون معرفة الاضرار الناجمة عن القصف.

وتكثف تركيا قصفها الجوي والمدفعي على مناطق حدودية داخل إقليم كوردستان منذ عدة اشهر، وتقول إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

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