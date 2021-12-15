كركوك تسجل نحو 200 جريمة جنائية العام الحالي

كشف مصدر أمني في كركوك ،أمس الاحد، أن الاجهزة الامنية للمحافظة سجلت 171 حالة سرقة وسطو مع 11 جريمة قتل واتجار بالبشر خلال العام الحالي.

يأتي ذلك في وقت، تمكنت القوات الأمنية من احباط تفجير سيارة بواسطة قنبلة محلية وسط المحافظة.

وقال مصدر أمني لـ( المدى)، إن “محافظة كركوك سجلت 171 حالة سرقة للسيارات والسرقات الاعتيادية موزعة على سبع حالات سرقة للسيارات تم الكشف عن اربعة منها واعتقال منفذيها واحالتهم للقضاء”.

وأضاف المصدر، أن “”السرقات الاعتيادية كانت بواقع 164 سرقة وتم الكشف عن 152 منها واعتقال منفذيها واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

وأشار، إلى أن “حوادث القتل كانت بواقع 9 جنائية وتم اعتقال وكشف القتلة واسرعها كانت قيام شخص بقتل رجل وزوجته على الطريق الحولي وهم من اهالي السليمانية وتم التعرف على القاتل واعتقاله والكشف عن ملابسات الحادثة بأربع ساعات فقط”.

ولفت المصدر، إلى أن “عمليات السطو المسلح كانت بواقع جريمتين وتم الكشف عن منفذيها واعتقالهم مع اعتقال شخصين يقومان بالاتجار بالبشر وتم اعتقالهما والكشف عن ملابسات الحادثة”.

وعن حالات التزوير والخطف أكد المصدر أن “كركوك سجلت خلال العام الحالي 37 حالة تزوير وتم الكشف عن 34 حالة واعتقال الاشخاص الذين يقومون بالتزوير”، منوهاَ إلى أن “كركوك لم تسجل حالات خطف خلال العام الحالي وهذا الامر يعود للخطط الامنية والتنسيق العالي بين الاجهزة الامنية”.

من جهته قال الخبير الامني يوسف علي إلى ( المدى)، إن “كركوك شهدت تراجعا في اعداد الجريمة ونجحت مديرية مكافحة الاجرام في الكشف عن الجرائم جميعها وهذا العام لو تمت مقارنته بالسنوات السابقة يكشف عن تراجع مستويات الجريمة والقتل بنسبة تصل الى 90 بالمائة منها”.

وأكد أن “الاوضاع الامنية في كركوك مميزة وما يسجل من خروقات امنية في غالبيتها، تقع في المناطق ذات الانتشار الامني المشترك بين القوات الامنية العراقية والبيشمركة مثل ناحية سركلان واطراف قضاء الدبس شمال كركوك وفي اطراف قضاء داقوق”.

وأشار إلى أن “تراجع مستويات الجريمة يعتبر مؤشرا مهما وينعكس على النشاط الاقتصادي والمجتمعي في المحافظة”.

إلى ذلك ذكر مصدر في كركوك في حديث إلى (المدى)، أن “قوة من الشرطة المحلية تلقت معلومات بشأن العثور على رمانة يدوية هجومية”. وتابع المصدر، أن “الرمانة ملفوفة بشريط لاصق موضوعة داخل (بطل بيبسي) فيها مادة البنزين في منطقة حي النداء وسط المحافظة وموضوعة تحت عجلة نوع سوناتا سوداء اللون قرب ثانوية الفرات للبنين”.

ونوه، إلى أن “قوة من الشرطة وخبير المتفجرات طوقت موقع الحادثة وتمكنت من معالجتها بواسطة التفجير وبدون اية اضرار بشرية او مادية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط