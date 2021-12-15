كورونا تغيب احتفالات العام الجديد في دهوك

أعلنت المديرية العامة للثقافة في دهوك باقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عدم اقامة اي فعاليات بمناسبة راس السنة الجديدة، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وقال امير علي مدير عام ثقافة دهوك إن الاحتفالات العامة ستغيب في راس السنة بالمحافظة نظراً للالتزام بالتوجيهات الصحية والاجراءات الوقائية من فيروس كورونا .

وأضاف علي، أن المديرية ستسمح باقامة الاحتفالات الصغيرة في المطاعم والكافيهات.

وكانت دهوك قد الغت احتفالات راس السنة الميلادية الجديدة العام السابق بسبب تفشي جائحة كورونا.

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