لتشكيل الحكومة المقبلة.. الكتلة الصدرية والاطار التنسيقي كل يسعى لتحقيق ما يطمح إليه

أنمار غازي – بغداد



اتفاق ام انشقاق، حكومة اغلبية وطنية ام توافقية، اسئلة تدور على ألسنة الجميع، فما تزال الاحاديث السياسية تولي اهتماما بنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا في العراق، اطار تنسيقي رافض للنتائج ويتحرك نحو حكومة توافقية، وتيار صدري يسعى للتغيير وتشكيل حكومة مختلفة عن سابقاتها باغلبية وطنية كما يسميها.

ويقول النائب السابق والقيادي في الاطار التنسيقي، محمد الغبان، إن المنظور الآن في الواقع، “ان تشكل حكومة الأغلبية من كل القوى السياسية الكردية والسنية وجزء من القوى الشيعية وان يكون هناك إقصاء لجزء من الكتل الشيعية، وسط قلق وهواجس أن يحال الى انهاء هذا الجزء من القوى الشيعية، فهذه ليست اغلبية ومعارضة كما يطرح من قبل بعض الجهات السياسية”.

اما التيار الصدري الحاصل على الأكثر عدداً من المقاعد النيابية فهو بانتظار من يطرق بابه للتحالف معه وفق شروط وضعها مسبقاً، للدخول تحت قبة البرلمان باغلبية وطنية نيابية، وتشكيل حكومة لا شرقية ولا غربية كما يصفها زعيم التيار مقتدى الصدر.

مناف الموسوي، وهو احد المقربين من التيار الصدري، صرّح بإن “التيار الصدري هو الكتلة الأولى والأعلى، ومن الممكن ان تأتي كتل شيعية اخرى وتتحالف مع التيار الصدري وفق البرنامج الذي وضعه السيد مقتدى الصدر”، لافتاً الى أن التيار “قد وضع برنامجاً تحالفياً في مجموعة من النقاط، ومن يعتقد انه يتوافق مع هذه النقاط فمن الممكن ان يتحالف مع التيار الصدري”.

وينقسم مراقبون للشأن السياسي برؤيتهم للمشهد إلى قسمين، منهم من يرى ان الأيام المقبلة قد تشهد خلافات سياسية حادة بين القوى المتضادة لتشكيل الحكومة، وقد يأخذ الخلاف وقتاً طويلاً لحلحلته، اما القسم الاخر فيشير الى انفراجة قريبة بعد عقد جلسات تفاوضية بين الكتل المتناحرة، للمضي قدماً نحو عملية سياسية جديدة.

مشهد سياسي معقد يخيم على الساحة، فكل طرف يسعى لتحقيق ما يطمح إليه، لكن يبقى انتظار قرار المحكمة الاتحادية بالبت بنتائج الانتخابات هو الفيصل لانبثاق ملامح الحكومة الجديدة.