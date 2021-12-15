موازنة 2023 خالية من العجز بفائض مالي مريح

بغداد: مهند عبد الوهاب

تبددت المخاوف من تضرر اقتصاد البلاد إزاء استعداد مجلس الاحتياط الفيدرالي “البنك المركزي الأميركي” لإنهاء التمويل الرخيص ورفع الفائدة على الدولار في النصف الأول من العام المقبل.

هذه المخاوف حقيقية، للدول التي تستورد النفط، ولديها ديون قصيرة الأجل بالدولار مثل مصر وتركيا وباكستان وبعض الدول الإفريقية الفقيرة، التي ستعاني نقصا في السيولة الدولارية.

بالمقابل، توقعت التحليلات الاقتصادية التي نشرتها الصحف العالمية، أن دولا كالعراق، ستشهد زيادة في الواردات نتيجة ارتفاع نسبة فائدة الدولار، بسبب بيعه النفط والغاز الطبيعي بسعر أعلى بالعملة الأميركية، فضلا عن تسديد فاتورة الواردات بالدولار المرتفع والشراء من أسواق منخفضة العملات، مثل الصين ودول جنوب آسيا.

هذا التفاؤل برره الخبير الاقتصادي باسم انطوان موضحا، أن الأموال العراقية المودَعة في البنك الفيدرالي الاميركي يتم استثمارها بفوائد تزداد سنويا، وليست “أموالاً مجمدة”، مشيرا الى أن العراق لديه اتفاقيات مصرفية مع الولايات المتحدة وأرصدته ستكون جالبة للاستثمار الدولي. وأعرب انطوان عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد العراقي بالتزامن مع ارتفاع سعر برميل النفط وزيادة الايرادات، منوها بأن هذا الارتفاع تجاوز التهويل الاعلامي بشأن فيروس كورونا والمتحور الجديد أوميكرون، وستكون موازنة 2023 خالية من العجز لوجود فائض بالأموال.

واتفق مع هذا التفاؤل، الخبير الاقتصادي أسامة التميمي، مبينا ، أن العراق لديه اتفاقيات لحماية أمواله في البنك الفيدرالي الأميركي، لافتا الى أنه في حال شعرت الولايات المتحدة بأي خطر على مصالحها من جانب العراق فمن الطبيعي أن تتخذ خطوات لحماية هذه المصالح. وأوضح التميمي، أن وجود اقتصاد قوي ومتين ومتوازن يعمل على الاكتفاء الذاتي أمر صعب تحقيقه في يومنا الحالي، لأن العالم كله يعمل بصورة مشتركة وتكاملية لرسم صورة كاملة للاقتصاد، داعيا الى إنجاح الاقتصاد العراقي من خلال تقليل نسبة المستورد وزيادة معدلات التصدير.

وأشار التميمي الى أن العراق يتميز بالعديد من الإمكانيات الاقتصادية المختلفة بسبب موقعه الجغرافي وما يمتلكه من إمكانيات عالية على مستوى الخامات الفلزية والمعدنية والنفط.

ويأتي ترتيب العراق التاسع عالميا في الثروات الطبيعية، ناهيك عن الإمكانات الزراعية والسياحية بمختلف أنواعها، والجغرافية باعتباره ممرا مهما يربط قارة آسيا وصولا الى شمال أوروبا.

وطالب التميمي، بإنشاء مجلس اقتصادي، على غرار مجلس القضاء، بعيدا عن السياسة، يديره متخصصون يحملون فكرا عصريا قادراً على رسم الخطط المستقبلية لتطوير الاقتصاد العراقي.