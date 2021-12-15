نينوى تُفجع بمأساة جديدة

الموصل: شروق ماهر

فجعت محافظة نينوى، أمس الثلاثاء، بمأساة جديدة عقب وفاة عامل بأجر يومي وإصابة 3 مدنيين آخرين بانهيار قنطرة تستخدم بمثابة جسر يتوسط قرية “هضيمة” ضمن ناحية زمار شمال غرب الموصل، وذلك بعد مرور أقل من 24 ساعة على وفاة عامل بانهيار ترابي أثناء مد أنابيب الصرف الصحي في أيسر الموصل.

ناحية زمار التي تبعد 90 كم عن الموصل، تعد المنطقة الأكثر تضرراً في محافظة نينوى أثناء احتلال عصابات “داعش” بعد 2014، إذ دمرت الجسور والبنى التحتية للمناطق التابعة لها بالكامل، وقد فجعت الناحية وقريتها “هضيمة” بوفاة عامل بسيط يعمل بأجر يومي أثناء عمله بصبّ قنطرة صندوقية بمثابة جسر تتوسط وادياً في القرية.

وقال مسؤول إعلام الدفاع المدني في نينوى المقدم سعد الخطابي : إن “ناحية زمار تعرضت لانهيار سقف الجسر أو القنطرة أثناء عملية صب السقف بالكونكريت، ما أسفر عن وفاة عامل وإصابة ثلاثة مدنيين آخرين تم إسعافهم من قبل رجال الدفاع المدني وإخراجهم من تحت أسلاك وحديد التسليح ومادة السمنت المنهارة عليهم”.

من جانبهم، انتقد عشرات من سكان ناحية زمار الذين تجمهروا حول حادث انهيار الجسر، رداءة عمل الحكومة المحلية في نينوى، ووصفوا عملها باللا مبالاة بأرواح الناس بسبب عمليات الفساد بعيداً عن الرقيب أو المحاسبة القانونية.

بدوره، ذكر مدير ناحية زمار أحمد جعفر أن “القنطرة الصندوقية التي انهارت في قرية (هضيمة) بطول 10 أمتار وبارتفاع 7 أمتار، وهي تنفذ من قبل (شركة الغدراء) لحساب دائرة طرق وجسور نينوى، مبيناً أن “الشركة تقوم بأعمال أكثر المشاريع التي أطلقتها حملة إعمار نينوى في الأسابيع الماضية”.

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