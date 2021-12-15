195 اصابة و9 وفيات جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تسجيل 195 إصابة و9 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية بعموم مناطق الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان إنها أجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضي 4556 فحصا، أفضت إلى اكتشاف 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضاف أن 351 مريضا بالفيروس تماثلوا للشفاء، فيما توفي 9 آخرون جراء أعراض المرض خلال المدة ذاتها.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات وصل إلى 379055 منذ ظهور الجائحة في الإقليم، بينها 7021 وفاة، و 368477 حالة شفاء.

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