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الجزائر تهزم قطر وتضرب موعدا مع تونس في نهائي مغاربي

الجزائر فازت بضربة جزاء في الوقت القاتل

أقصى المنتخب الجزائري بطل إفريقيا، قطر صاحبة الأرض وبطلة آسيا من كأس العرب لكرة القدم، بفوزه عليها 2-1 في نصف نهائي مجنون الأربعاء، ليلحق بتونس التي سبقته بفوز مثير على مصر 1-صفر، إلى مباراة نهائية إفريقية بامتياز.

وسجّل هدفي الجزائر المدافع جمال بن العمري (59) ويوسف بلايلي (90+17)، فيما أحرز محمد مونتاري (90+7) هدف قطر الوحيد.

وبالتالي عبرت الجزائر إلى أول نهائي لها في ثالث مشاركاتها بالبطولة، بعد عامي 1988 في الأردن و1998 في قطر أيضاً حينما ودّعت باكراً من الدور الأول.

وتقام المباراة النهائية بين تونس والجزائر يوم السبت، ويسبقها مواجهة تحديد المركز الثالث بين قطر ومصر.

الحرة – واشنطن
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