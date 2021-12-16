العراق يتفق مع الصين على بناء 1000 مدرسة

اتفقت الحكومة العراقية مع الصين على بناء 1000 مبنى مدرسي في مختلف انحاء العراق، وذلك ضمن اتفاقية إطار التعاون الموقعة بين البلدين.

وجرى الاتفاق بين البلدين برعاية رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، حيث قام الطرفان بتوقيع 15 إتفاقية بهذا الإطار.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكاظمي، اليوم الخميس (16 كانون الأول 2021)، “حضر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مراسم توقيع خمسة عشر عقداً مع الجانب الصيني لبناء ألف مبنى مدرسي في مختلف أنحاء العراق، وذلك ضمن اتفاقية إطار التعاون بين الحكومتين العراقية والصينية”.

ومثّل الجانب العراقي في التوقيع، المدير التنفيذي للجنة العليا لبناء المدارس كرار محمد، فيما مثّل الجانب الصيني نائب رئيس شركة باور تشاينا لي دزي، لإنشاء 679 مبنى مدرسياً.

كما جرى التوقيع مع الجانب الصيني متمثلاً بالمدير الإقليمي لشركة سينو تيك السيد كو جون، من أجل بناء 321 مبنى مدرسياً.

ويعاني العراق منذ سنوات من واقع تربوي مأساوي بسبب الحروب والمعارك، وجاءت جائحة كورونا لتزيد الأزمة سوءاً، ما انعكس سلباً على الواقع التعليمي في المدارس والجامعات، وأدى إلى تخرج أجيال ضعيفة تعليمياً.

وتقول “اليونيسيف” إن عقوداً من الصراعات وغياب الاستثمارات في العراق “دمرت نظامه التعليمي الذي كان يعد فيما مضى أفضل نظام تعليمي في المنطقة، وأعاقت بشدة وصول الأطفال إلى التعليم الجيد، حيث أن هناك اليوم ما يقرب من 3.2 مليون طفل عراقي في سن الدراسة خارج المدرسة”.

وتضيف أن “الصراعات أضعفت قدرة الحكومة العراقية على تقديم خدمات تعليمية جيدة للجميع، وأدى العنف والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والنزوح الجماعي للأطفال والأسر إلى تعطيل تقديم الخدمات التعليمية”.

وانخفض النمو الأخير في العدد الإجمالي للمدرسين وعدد ونسبة المدرسين المؤهلين في العراق في كافة المستويات التعليمية، باستثناء مرحلة ما قبل المدرسة.

وخصصت الميزانية الوطنية للعراق في السنوات القليلة الماضية أقل من 6% للقطاع التعليمي، مما يضع العراق في أسفل الترتيب لدول الشرق الأوسط بهذا المجال.

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