امر لواء في الحشد الشعبي : نفذنا اكثر من 12 خلال شهر واحد

وقال العنبكي في حديث “نفذنا عمليات امنية بناء على معلومات استخبارية وتمكنا من تامين مناطق كثيرة في المحافظة “.
واضاف ان “العمليات مستمرة لحين القضاء على الخلايا النائمة لعصابات داعش الارهابية “.
وقال العنبكي في حديث “نفذنا عمليات امنية بناء على معلومات استخبارية وتمكنا من تامين مناطق كثيرة في المحافظة “.
واضاف ان “العمليات مستمرة لحين القضاء على الخلايا النائمة لعصابات داعش الارهابية “.
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