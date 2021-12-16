انقسام قريب في صفوف الإطار التنسيقي يسرّع تشكيل الحكومة

ترجمة/ حامد احمد

تحدّث تقرير عن انقسام قريب في الاطار التنسيقي يسرّع تشكيل الحكومة، متوقعاً رد المحكمة الاتحادية العليا أغلب الطعون على الانتخابات، مبيناً ان كتل ائتلاف دولة القانون والنصر والحكمة والفتح ستسلم بالنتائج الحالية، فيما توقع بقاء قوى أخرى تمتلك فصائل مسلحة في الشارع من خلال تحريك جمهورها أو استهداف المصالح الاميركية في العراق.

وذكر تقرير للمونيتور وموقع ذي ناشنال الاخباري ترجمته (المدى)، أن “احتجاجات أحزاب خاسرة إزاء نتائج الانتخابات في العراق بدعوى حصول تزوير وتلاعب بها من شأنه ان يؤخر تشكيل حكومة جديدة لفترة زمنية اطول”.

موقف المحكمة الاتحادية العليا

وأضاف التقرير، أن “تلك الأطراف، التي تهدف الى الغاء تلك النتائج، تنتظر بت المحكمة الاتحادية العليا بالدعوى التي رفعها زعيم تحالف الفتح هادي العامري الذي وصف إلغاء نتائج الانتخابات بالسبيل الوحيد للخروج من الازمة السياسية الحالية”. وأشار، إلى أن “قوى الأحزاب التي خسرت مقاعدها في البرلمان بضمنها تحالف الفتح وحركة الحكمة وتحالف النصر، منذ انتخابات 10 تشرين الأول، قد رفضت القبول بالنتائج وشكلوا ما يسمى بالاطار التنسيقي بمشاركة ائتلاف دولة القانون”.

وأوضح، أن “التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر برز بانه الفائز الأكبر في الانتخابات بحصده 73 مقعداً في البرلمان الجديد المؤلف من 329 مقعداً، في حين حصل تحالف الفتح على 17 مقعدأ فقط، الذي كان يشغل 45 مقعداً في البرلمان السابق”.

ولفت التقرير، إلى أن “رئيس تحالف الفتح كان قد رفع دعوى بداية هذا الشهر للمحكمة الاتحادية العليا يشير فيها الى حدوث تزوير بالانتخابات مطالبا بإلغاء النتائج”.

وأفاد ، بأن “المحكمة قد حددت تاريخ 13 كانون الأول الاثنين للنظر بالدعوى المرفوعة من العامري الذي قال في تصريحات له عقب الاستماع لشكواه: سنلتزم بقرار المحكمة حتى لو لم ينصفنا”.

وينقل التقرير عن العامري أيضاً أن “نتائج الانتخابات الحالية قد أوقعت البلد في مأزق ونرفض أي جهد دولي يهدف لفرض إرادته ويتدخل بشؤوننا الداخلية”.

وتابع، ان “القاضي قرر، وعقب افتتاح الجلسة للنظر بالدعوى، ارجاء النظر بالقضية تسعة أيام اخرى لحد تاريخ 22 كانون الأول الحالي”.

ويجد التقرير، أن “كل المؤشرات تدل على ان المحكمة العليا ستصادق على نتائج الانتخابات النهائية وترفض اغلب الطعون لأسباب عديدة بضمنها الدليل الضعيف المقدم من قبل المعترضين”.

وتحدث، عن “الثناء المهم من المنظمات الدولية والإقليمية على الانتخابات”، مشدداً على عدم إمكانية “إقامة انتخابات جديدة وفق الدستور ما لم يقرر البرلمان ذلك، والذي يعني بان البرلمان الجديد يتوجب عليه ان يصوت لحل نفسه”.

معركة الخاسرين لكسب الوقت

ويواصل، ان “الأحزاب الخاسرة، من جانب آخر، لم ترفض النتائج فحسب، بل انها تريد أيضا تشكيل مفوضية انتخابات عليا جديدة وتشريع قانون جديد، ولكن من الواضح ان هذا لن يحصل”. وينقل التقرير عن المحلل السياسي هادي جلو مرعي، القول إن “الأمور الان ستكون في طريق مسدود فيما يتعلق بالمفاوضات بين الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة”.

وذهب التقرير، إلى أن “الصورة تبدو غير واضحة فيما اذا ستؤخر هذه القضية تصديق المحكمة نفسها على النتائج النهائية المرسلة لها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مطلع هذا الشهر”.

وعد مرعي، بحسب التقرير، أن “المعركة الدائرة الان هي معركة كسب مزيد من الوقت من قبل الذين خسروا الانتخابات لانهم يعرفون ان قرار الغاء النتائج ليس ممكنا، وأن الاطار التنسيقي، المشكل أساسا من الفتح ودولة القانون، يريد مزيدا من الوقت للتوصل الى تفاهمات او تشكيل تحالفات مع لاعبين آخرين لمواجهة كتلة الصدر”.

ولفت التقرير، إلى أن “حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي فاز بـ37 مقعدا، وهو يلي التحالف الصدري بعدد المقاعد، ثم ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي الذي حل ثالثا بفوزه بـ33 مقعدا”.

اجتماع الصدر والإطار التنسيقي

واضاف، أن “العامري استضاف اجتماعا هذا الشهر جمع فيه الأطراف المتخاصمة وجها لوجه مع الصدر في محاولة منه لترطيب الأجواء بين قادة البيت الشيعي. لم يتم التوصل الى أي اتفاق في الاجتماع وخرجت جميع الأطراف كل منها مصر على مطالبه”.

ويواصل التقرير، أن “الصدر كان قد رفض المشاركة في حكومة توافقية مع اطراف خاسرة مفضلا الذهاب لمعارضة برلمانية بدلا من ذلك”.

وزاد، أن “الصدر القى بلائمة الخروقات الأمنية التي وقعت في بعض المحافظات خلال الأيام القليلة الماضية على الأطراف التي تعارض نتائج الانتخابات”.

وكان الصدر قد ذكر بيان له أن “عودة الإرهاب المتمثل بداعش في منطقة مخمور والتفجيرات السياسية في البصرة، وبعض الاغتيالات من هنا وهناك، ينبئ بتأزم الوضع السياسي، ولجوئهم للعنف، وهو ما سيجر البلاد الى الخطر من اجل بعض المقاعد”.

ويسترسل التقرير، أن “مراقبين يرون أن هناك ثلاثة احداث قادمة من المتوقع ان تؤدي الى حدوث تغيير مهم في المشهد السياسي، وربما قد تؤدي أيضا الى قيام بعض الأحزاب السياسية بمغادرة الاطار التنسيقي”.

انقسام قريب في صفوف المعترضن

وذكر، أن “الحدث الأول هو المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، والثاني هو جلسة البرلمان الجديد الأولى عند انعقاده، والثالث هو انسحاب القوات الأجنبية من البلاد المقرر في نهاية هذا الشهر وفق اتفاق بين بغداد وواشنطن”.

وذهب التقرير، إلى أن ” قسماً من أحزاب الاطار التنسيقي مثل منظمة بدر وتيار الحكمة وتحالف النصر وحتى ائتلاف دولة القانون، قد يتنازلون ويحضرون جلسة البرلمان الأولى، او يشاركون في وزارة يقودها الصدر”.

وأردف، أن “فصائل مسلحة مثل عصائب اهل الحق وكتائب حزب الله قد يبقون مناصريهم متواجدين في الشارع للاستمرار بالاحتجاج لفترة أطول، او ينفذون تهديدهم باستهداف مصالح وقواعد أميركية”.

ومضى التقرير، إلى أن “الانقسام المتوقع بالاطار التنسيقي قد يسهل عملية تشكيل الحكومة الجديدة، خصوصا اذا ما وافق الصدر على ضم قسم من احزاب الاطار”.

 عن المونيتر وموقع ذي ناشنال الإخباري

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