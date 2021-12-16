تصل إلى مليار دينار.. وكلاء التموينية يستحصلون مبالغ إضافية من مواطني السليمانية

كشف مجلس محافظة السليمانية، الأربعاء، عن قيام وكلاء المواد الغذائية والطحين في محافظة السليمانية وحلبجة وإدارتي گرميان ورابرين باستحصال مبالغ اضافية من المواطنين.

وقال كاسترو معروف عضو مجلس محافظة السليمانية إن “مبالغ اضافية تستحصل عن طريق وكلاء المواد الغذائية والطحين تصل إلى مليار دينار شهريا من مواطني السليمانية وحلبجة وإدارتي گرميان و رابرين والذين يصل تعدادهم الى قرابة مليونين ومئتي الف مواطن”.

واضاف معروف ان “المبلغ المقرر من قبل وزارة التجارة هو (500) دينار لكل عائلة لكن ما يجبى منهم هو (850) دينارا لكل عائلة شهرية”.

واشار الى أن “مجلس المحافظة قد أبلغ محافظ السليمانية ومحافظ حلبجة والمشرفين على إدارتي كرميان ورابرين إضافة إلى الادعاء العام، الا أنه لم يتم اتخاذ اي اجراء لحد الآن”.

وعن نوعية المواد الغذائية والطحين الموزعة للمواطنين أوضح معورف أن “لجاناً خاصة من مجلس المحافظة تشرف شهريا على نوعية تلك المواد من خلال فحصها من قبل اللجان المعنية”.

وطالب معروف المواطنين بـ”عدم استلام اي مادة غذائية غير صالحة للاستهلاك واخبار مجلس المحافظة بهذا الخصوص”.

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