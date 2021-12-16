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جنايات بابل : الإعدام لاثنين من تجار المخدرات وضبط ١٢ كيلوغراما من “الكريستال”

بغداد / إعلام القضاءاصدرت محكمة جنايات بابل حكمين بالإعدام بحق مجرمين اثنين من تجار المخدرات، فيما كشفت عن ضبط كميات كبيرة من مسحوق الكريستال بحوزتهم.وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ان “محكمة جنايات بابل أصدرت حكمين بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مجرمين اثنين يتاجرون بالمخدرات”، لافتا إلى أن “القبض على المجرمين تم بعد عملية امنية نوعية في ثلاث محافظات تحت إشراف القضاء أسفرت عن ضبط اثني عشر كيلوغراما من مخدر الكريستال بحوزتهم”.وتابع أن “الحكم يأتي استناداً لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017”.

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