Posted on by

حكومة إقليم كوردستان تعطل الدوام الرسمي أسبوعاً كاملاً

من المقرر أن تعطل حكومة إقليم كوردستان الدوام الرسمي لمدة أسبوع كامل وذلك بمناسبة حلول أعياد رأس السنة الميلادية.

ووفقا لتقويم العطل الرسمية (الروزنامة) المعتمد لدى حكومة الإقليم فإنها ستعطل الدوام الرسمي في المؤسسات والدوائر الحكومية كافة باستثناء القطاع الصحي والخدمات العامة اعتباراً من تاريخ 25 – 12 – 2021 ولغاية 2 – 1 – 2022 .

وتشهد ليلة رأس السنة الميلادية في الإقليم احتفالات بهيجة لا تقتصر على السكان فقط بل تشمل سائحين من مختلف مناطق ومدن العراق يقصدون كوردستان.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close