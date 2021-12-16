حكومة إقليم كوردستان تعطل الدوام الرسمي أسبوعاً كاملاً

من المقرر أن تعطل حكومة إقليم كوردستان الدوام الرسمي لمدة أسبوع كامل وذلك بمناسبة حلول أعياد رأس السنة الميلادية.

ووفقا لتقويم العطل الرسمية (الروزنامة) المعتمد لدى حكومة الإقليم فإنها ستعطل الدوام الرسمي في المؤسسات والدوائر الحكومية كافة باستثناء القطاع الصحي والخدمات العامة اعتباراً من تاريخ 25 – 12 – 2021 ولغاية 2 – 1 – 2022 .

وتشهد ليلة رأس السنة الميلادية في الإقليم احتفالات بهيجة لا تقتصر على السكان فقط بل تشمل سائحين من مختلف مناطق ومدن العراق يقصدون كوردستان.

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