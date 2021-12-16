حملة شعبية تطوعية لبناء مدارس في بابل

دفعت ازمة الابنية المدرسية في قضاء القاسم جنوبي محافظة بابل، الاهالي الى القيام بحملات طوعية لبناء مدارس جديدة.

وقال رسمي البديري المشرف على مشروع البناء في حديث إلى (المدى) إن “ابناء مدينة القاسم عملوا على تشكيل لجان من داخل المدينة واخذت على عاتقها جمع التبرعات من اهالي المدينة والميسورين لبناء المدارس”.

واشار، الى ان “الحملة الخيرية اكملت بناء مدرستين وفي طريقها لاكمال المدرسة الثالثة اضافة الى ترميم بعض المدارس وبناء مرافق خدمية واضافة صفوف في مدارس اخرى”.

واضاف البديري أن “الاهالي تيقنوا بأن الحكومة لن تتمكن من بناء اية مدرسة جديدة في مدينة القاسم التي تعاني من واقع تعليمي متدن ما دفع بالاهالي الى القيام بحملات طوعية لبناء المدارس لفك الزخم الذي تشهده غالبية المدارس”. من جهته اكد قائممقام قضاء القاسم وسام العيساوي إلى (المدى) أن “القضاء بحاجة الى ١٣ مدرسة من المفروض ان تنفذ في القضاء لسد النقص الحاصل في عدد الابنية المدرسية”. وتابع العيساوي، أن “القضاء يعاني من ازمة ابنية مدرسية خانقة بسبب قلة التخصيصات المالية المخصة لقطاع التربية”. وأشار، إلى “تهديم خمس مدارس داخل القضاء منذ عام 2012 وعدم اكمالها بسبب تلكؤ الشركات المنفذة ما فاقم من المشكلة وتسبب بدمج كل ثلاث مدارس في بناية واحدة”. وأورد العيساوي أن “خطة تنمية الاقاليم لعام 2021 تضمنت تخصيص مدرسة واحدة لمدينة القاسم الامر الذي يكشف عن حجم الاهمال الذي تتعرض له المدينة”.

ومضى، إلى أن “الحملات الطوعية التي ينفذها الاهالي مثلت محطة انعاش لقطاع التعليم في القضاء والتي بدونها يمكن ان يتدهور هذا القطاع الى ادنى مستوياته”.

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