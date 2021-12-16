خطر جديد.. ديالى تفتح ملف زراعة خضراوات من خلال مياه مسرطنة!

أعلن مسؤول حكومي، اليوم الخميس، عن فتح ملف زراعة خضروات من خلال مياه مسرطنة في ديالى.

وقال قائمقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي في تصريح انه “وردت معلومات من عدة مصادر في الآونة الاخيرة تشير الى زراعة خضروات في أطراف بعقوبة وسقيها بمياه اسنة تضم مواد مسرطنة ما يثير المخاوف من تلوث بيئي وصحي في ان واحد”.

وأضاف ان “هذا الأمر قد يقود لانتكاسات خطيرة”.

واضاف ان “سقي الخضروات التي تستهلكها الاسر في بعقوبة وبقية المناطق بمياه اسنة تضم مواد مسرطنة غاية في الخطورة ما دفعنا الى فتح تحقيق ومفاتحة دائرة بيئة ديالى لتقديم تقرير علمي يوضح خطورة ما يحدث وتداعياته باعتبارها جهة مختصة تمتلك الكفاءات العلمية والفنية من اجل تقديم تقرير شفاف وواضح للراي العام المحلي”.

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