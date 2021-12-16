داعش يشن حملة تستهدف الصيادين والرعاة في ديالى

تشهد محافظة ديالى عمليات استهداف لصيادين ورعاة من قبل تنظيم داعش الارهابي في مناطق حوض حمرين.

وحملت قيادة الشرطة في المحافظة المواطنين مسؤولية ما اعتبرته الوقوع في المحذور، مؤكدة أن جميع الضحايا تلقوا تحذيرات من قبل القوات الأمنية بعدم التواجد في مناطق رخوة وغير مستقرة لكنهم لم يستجيبوا لها.

وقال قائد الشرطة اللواء عباس الجبوري في حديث تلفزيوني تابعته (المدى)، إن “الأمن مسؤولية تضامنية تشترك فيها الدولة مع المواطنين، وذلك معمول به في جميع دول العالم”. وأضاف الجبوري، أن “أنباء قد وردتنا بفقدان أربعة من هواة الصيد خلال الاسبوع الحالي، في منطقة حمرين”، عاداً “الموضوع في غاية الخطورة”.

وأشار، إلى ان “الخطورة تكمن في عدم الاخذ بنظر الاعتبار التعامل بجدية مع الاجهزة الأمنية، والارشادات التي تصدر عنها”. وأوضح الجبوري، أن “ما وقع فيه الصيادون المختطفون جاء نتيجة عدم الالتزام بالتحذيرات السابقة”، مشدداً على أنه “هذه المرة ليست الأولى التي يأتي فيها فريق الصيد مع أحد ساكني المنطقة، ويذهب باتجاه المنطقة التي حصلت فيها عملية الخطف، بل أنها الزيارة الثانية خلال أسبوع واحد”. وأكد، أن “القوات الأمنية حذرت هذا الفريق من الذهاب إلى تلك المنطقة كونها غير مستقرة أمنياً، إلا بمرافقة عناصر أمنية تتولى حمايتهم، لكنهم لم يلتزموا بذلك ودخلوا بمفردهم وتعرضوا إلى الاختطاف”.

ويرى الجبوري، أن “وعي المواطن هو الاهم في هذه المنطقة”، لافتاً إلى أن “الحادث ليس الأول من نوعه منذ 45 يوماً وهي المدة التي استلمنا فيها المسؤولية، بل أنه الخامس”.

وأفاد، بأن “اثنين من الشباب قد دخلوا إلى منطقة نائية في المرادية بواسطة دراجة نارية من أجل الصيد، ورغم تحذيرات قد صدرت لهما، لكنهما أصرا على مواصلة الطريق فقتل الأول وأصيب الثاني بجروح”.

وفي حادث آخر، يقول الجبوري، إن “مجموعة من رعاة الاغنام دخلوا إلى منطقة نائية في المرادية التابعة لديالى، رغم تحذيرهم لكنهم لم يستجيبوا فتعرضوا إلى استهداف ارهابي”، متابعاً “ليس من المعقول أن نضع مع كل فرد عراقي شرطي مرافق له ويتبع خطواته”.

وبيّن، أن “المواطنين الذين نتعامل معهم لغاية الوقت الحالي لا يحترمون توجيهات القوات الأمنية وبالتالي يقعون ضحية العمليات الإرهابية”.

ويواصل الجبوري، أن “المحافظة تشهد عمليات نوعية يومية لملاحقة المجاميع الارهابية في حوض حمرين والمناطق المحيطة به”، وتحدّث عن “مضافات تضم عناصر إرهابية موزعين على مفارز من اعداد قليلة يتعرضون إلى هجمات مستمرة من قبل قواتنا”. وذكر، أن “العمليات تقوم بها القوات العراقية معززة بمعلومات وكالات الاستخبارات، واسناد القوة الجوية وطيران الجيش، وهناك نتائج جيدة تحصل لكن الخروق سببها في الغالب عدم التزام المواطنين”. ومضى الجبوري، إلى أن “القطعات العسكرية والأمنية في ديالى بجميع تشكيلاتها الجيش والشرطة والحشد الشعبي شرعت منذ الساعات الأولى لفجر أمس الاول بالبحث عن المفقودين والجهود ما زالت جارية”.

وشهدت محافظة ديالى، في وقت سابق، اختفاء اربعة مواطنين، بينهم ضابط برتبة مقدم، خلال تواجدهم قرب بحيرة حمرين لغرض الصيد.

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