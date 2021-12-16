رسمياً.. هبوط 4 فرق من دوري الكرة الممتاز

قرر الاتحاد العراقي بكرة القدم، إقامة الدوري الممتاز من 18 فريقاً بدلاً من 20، ابتداءً من الموسم المقبل.

وقال عضو الاتحاد أحمد الموسوي في المؤتمر الصحفي الاسبوعي لاتحاد الكرة إن “الاتحاد العراقي بكرة القدم، قرر رسمياً هبوط 4 أندية من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الاولى”.

واوضح ان “القرار سيطبق مع نهاية الموسم الحالي، حيث سيتأهل فريقان من دوري الدرجة الاولى، ليصبح العدد الاجمالي للأندية 18 نادياً بدلاً من 20″، مشيراً إلى إن “هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات تطوير الكرة العراقية”.

يذكر ان الدوري الممتاز كان يقام من 20 نادياً، حيث يهبط فريقان ويتأهل فريقان من دوري الدرجة الاولى. انتهى/ 25 ل

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