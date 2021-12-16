طرد ممثل مصري شهير من أمام قبر الرسول (ص).. والسبب؟ (فيديو)

وقال خالد خلال مشاركته في برنامج “ونقول كمان” على فضائية “النهار” المصرية، إن والده تعرض للطرد من أمام قبر رسول الإسلام في المدينة المنورة، فعاد إلى مصر مقررا اعتزال الفن.

وأوضح خالد: “والدي كان شغال في مسرحية “عش المجانين” وفي الإجازة راح يعمل عمرة، وراح عند مقام النبي عليه الصلاة والسلام وظل يبكي”.

وتابع: “حرس المقام الشريف شافوه وعارفين إنه ممثل فطردوه وقالوا له إنت ممثل ابعد مينفعش تقف هنا”.

ولفت خالد إلى أن والده تأثر كثيرا بهذا الموقف “ولما رجع حبس نفسه في البيت وبقى يصلي، وخد قرار الاعتزال، فبلغ الأستاذ محمد نجم، وقال له قدامك 15 يوما وتشوف حد غيري في المسرحية”.

وحسن عابدين (21 أكتوبر 1931 – 5 نوفمبر 1989)، واحد من أشهر الممثلين المصريين، وله أدوار مميزة في السينما والمسرح والدراما.